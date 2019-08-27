Внимание: во Владивостоке начинается сброс воды с переполненных водохранилищ

Специалисты «Приморского водоканала» начали сброс воды из водохранилищ во Владивостоке из-за аномального количества осадков, в городе за день выпала треть месячной нормы. Жителей пригорода предупреждают, что их участки и дома могут уйти под воду, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

- С Пионерского водохранилища мы сбрасываем 70 тысяч кубометров воды в час, с Богатинского – пока 60 тысяч кубов, но в связи с новыми дождями планируем увеличить сброс до 85 тысяч кубометров. Высока вероятность подтопления частного сектора, расположенного вдоль русла реки, на улицах Шкотовской, Зеленой. Мы уже предупреждаем жителей, - сказал главный инженер «Приморского водоканала» Юрий Гуртяков.

Специалисты учреждения также просят помощи у ГИБДД, поскольку дороги скоро могут уйти под воду.

Только за первую половину вторника, начиная с семи утра и до трех часов дня, выпало 58 мм осадков. Это много даже для дождливого августа. Но дальше будет только хуже.

- В ночь на 28 августа мы ожидаем сильный дождь. Ориентировочное количество осадков - 45-55 мм. В среду днём дождь продолжится, ко второй половине осадки будут только усиливаться», - отметила специалист «Примгидромета» Елена Леонова.

Сильные осадки стали в этот раз причиной многих бед. Машины «захлебнулись», люди преодолевали дистанции прыжками, ливни вызвали оползень, который обрушился на припаркованные иномарки. Затопило некоторые офисы, дома. Временно блокировано движение на трассе Владивосток - Находка.

Дожди продолжатся до конца августа, и лишь в сентябре погода станет благосклоннее. Синоптики обещают, что в первую неделю осени во Владивостоке будет тепло и в основном без осадков.