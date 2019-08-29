«Люди ходят в гидрокостюмах, сотни домов захлебнулись»: жители Владивостока о последствиях тропических ливней

Череда циклонов нанесла удары по Приморскому краю.Тропические ливни обрушились на регион и стали для местных жителей настоящим стихийным бедствием. Реки вышли из берегов, машины захлебнулись, вода затопила дома и офисные здания. Как итог – в крае меньше, чем за неделю до ВЭФ-2019, ввели режим ЧС. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» выяснила, как живут те, кто в большей степени пострадал от осадков, и какой счет они выставили властям за ущерб от потопа.

«ДОБРОЕ» УТРО ПО-ВЛАДИВОСТОКСКИ

28 августа. 7 утра. Елену разбудил звонок на мобильный. «Лена, нас тут всех топит, везде вода» - почти кричала в телефон соседка. Женщина сначала ничего не поняла, а потом зашла в чат, где все обмениваются фото и видео, и увидела, как стихия заволокла все дома. Когда Елена спустилась на первый этаж – обомлела. Все случившееся в доме не было кадрами из фильма, а происходило наяву. Вода была, действительно, везде. Этаж залит был полностью. Медлить было некогда. Елена вместе с мужем принялась спасать то, что не успело потонуть, поднимая мебель и другие предметы на второй этаж.

На днях здесь был губернатор Приморского края, который оценил масштабы бедствия. Фото: администрация Приморского края.

- Да это просто был какой-то Апокалипсис. Мужу вода была по пояс, мы с пятилетним ребенком боялись спускаться, - рассказывает корреспонденту «КП - Владивосток» Елена Халявка, жительница ТОС «Спутник». - К счастью, до второго этажа вода не добралась. Это все произошло из-за выброса водохранилища, нас всех начало топить еще ранним утром. Пострадало практически все, что находилось на первом этаже, в частности кухонный гарнитур. Вы знаете, обычно думаешь, вот, перво-наперво нужно хвататься за документы и другие предметы первой необходимости. Но в тот момент, когда вода за считанные часы заполняет весь дом, мыслей не было никаких. Я даже ходила в воде, не думая о том, что все розетки затоплены. До меня потом пришло осознание, что нужно выключить все электрические приборы, чтобы нас элементарно не ударило током. Ребенок был сильно напуган происходящим. Сейчас мы даже не знаем к кому обращаться. Затопило ведь и канализацию, простите, но сейчас в домах плавает дерьмо, а кто будет заниматься дезинфекцией и прочими вещами, мы не знаем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="922" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728808" frameborder="0"></iframe> Под водой оказались сотни первых этажей..

По словам Елены, никакого предупреждения о том, что из водохранилища будут сбросы, не было. Поэтому никто не смог подготовиться к предстоящему бедствию. По ее предварительным подсчетам, ущерб от произошедшего составил порядка 200 тысяч рублей. А пока семья Халявка ждет, когда вода покинет дом, чтобы начать сушить то, что еще можно хоть как-то восстановить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="922" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728809" frameborder="0"></iframe> После сброса воды с Пионерского и Богатинского водохранилищ, дома ушли под воду..

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ В ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Когда ситуация стала критической и оставаться в домах было просто невозможно, приморцы направились в пункты временного размещения. Среди них была Елена с ребенком и другие жители «Спутника». Однако выжить там было задачей непростой. Кроме матрацев и горячего чая людям предложить было просто нечего. В здании школы - ни нормальной еды, ни сухой одежды, чтобы люди смогли переодеться, а не мерзнуть, насквозь промокшими после дороги. Чтобы придать огласке сложившуюся ситуацию, люди обратились к народным избранникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1384" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728810" frameborder="0"></iframe> Так выглядит пункт временного размещения..

- Я им сразу сказал, что надо публиковать весь этот ужас в сети, - говорит Кирилл Батанов, начальник управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив администрации Владивостока. - Жильцы мне сказали, что в пункте временного размещения нет, ровным счетом, ничего. Поехал, взял пиццу, воду, привез одежду, потому что там была женщина, которую привезли в школу в одном промокшем от воды халате, и ее не во что было переодеть. Разумеется, не так должны выглядеть пункты. Многие просто не верят и думают, что все здесь хорошо. Затопило у нас сотни домов. Все первые этажи ушли под воду. Многие отказались от эвакуации, живут на вторых этажах. Да я сам ездил туда в резиновых сапогах. Это все случилось после сброса воды с Пионерского и Богатинского водохранилищ. Как результат – река Богатая вышла из берегов и начала топить дома.

Большая часть жильцов «Спутника» уже вернулась в свои дома. Несмотря на то, что спад воды протекает довольно быстро, пока первые этажи затоплены.

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА В ГИДРОКОСТЮМАХ

Тем временем на Спутнике заметили местную великолепную четверку. Студенты и предводитель сообщества гидрокостюмов Алексей сколотили народную дружину и отправились в рейд. Парни проверяли, как живут их соседи с низин, попавшие в беду из-за стихии. Молодые люди снимали видео с подводного похода, с самыми эпичными из них ребята поделились с редакцией «КП - Владивосток».

Вода прибывала стремительно, люди не успевали спасти ценные вещи. Фото: предоставлено героем публикации.

- Мы вчера туда поплыли, чтобы проверить, какая там обстановка. Вооружились гидрокостюмами и пошли. Многие уже эвакуировались, оставшиеся сидели на вторых этажах, - рассказывает «КП - Владивосток» Алексей Готовцев. – Среди них, кстати, был наш друг, который оказался в заточении. Пришлось ему еду и другие вещи приносить. Хорошо, что всех животных сами хозяева успели спасти. Если бы увидели брошенных, конечно же, вывезли бы их. Пока вода не уйдет, мы с приятелями планируем навещать жильцов, чтобы в случае чего, своевременно оказать им помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728806" frameborder="0"></iframe> Четверо парней в гидрокостюмах периодически проверяют состояние домов в низинах города..

По дороге парни встречали сотрудников МЧС, которые плыли на лодках. Дружина консультировала их о том, в каких домах еще остались люди, и кто из них нуждается в эвакуации.

Тем временем городские власти выставили счет стихии. Ущерб от тропических ливней администрация Владивостока оценила в 100 миллионов рублей.