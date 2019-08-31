The end: после отмены D1 сезон дрифта в Приморье официально закрывает финал РДС-Восток

Последний день лета-2019 впервые стал завершающим для официальных соревнований по дрифту в Приморье. На протяжении нескольких лет сезон закрывался с размахом, во время международных соревнований, осенью. Корреспондент «КП»-Владивосток» отправился на «Приморское кольцо», чтобы увидеть 5-ый этап РДС-Восток и узнать мнение спортсменов по поводу отмены одного из самых ожидаемых событий в крае – Asia Pacific DC Primring GP.

В субботний выходной жизнь на «Примринге» буквально кипит. Некоторые зрители, воспользовались возможностью приехать пораньше, чтобы посмотреть на тренировку спортсменов и квалификационный отбор. При том, что парад участников начался с задержкой из-за дождя, с самого утра ощущается накал страстей и сопернический дух. Все без исключения спортсмены ответственно подошли к подготовке 5-го этапа РДС-Восток. Чтобы отлично выступить на финале Российской дрифт-серии на Востоке, пилоты упорно тренировались, искали спонсоров и дорабатывали гоночные авто.

Финальный этап РДС-ВостокФото: Милана СОКОЛ

Заявки на участие в финальном этапе подали два десятка спортсменов из различных регионов Дальнего Востока. За звание лучшего сегодня поборются представители Владивостока, Артема, Дальнегорска, Находки, Благовещенска, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Накануне соревнований стало известно об отмене грандиозной международной дрифт-битвы Asia Pacific DC Primring GP. Соревнования, ставшие визитной карточкой не только «Примринга», но и Приморья в целом, теперь пройдут лишь в следующем году. Подобное решение организаторов оказалось сюрпризом, как для спортсменов, так и для специалистов РДС-Восток.

– Честно говоря, отмена дрифт-битвы стала настоящей неприятной неожиданностью. Заранее начали подготовку, специально приехали во Владивосток после РДС Гран-При из Красноярска, хотя могли поучаствовать в финальном этапе в Сочи. Потратили много средств на покупку колес и запчастей, как оказалось напрасно, – поделился с корреспондентом «КП»-Владивосток» пилот из Находки Григорий Гусев.

Григорий ГусевФото: Милана СОКОЛ

К мнению коллеги по цеху присоединился и Алексей Передерей. Во время прогрева перед квалификацией спортсмен из Владивостока решил испытать максимальные возможности своего MarkII, в итоге автомобиль врезался в защитное ограждение. На квалификацию Леша выехал на запасной машине.

– Надеюсь, механики успеют починить машину, и на этап выеду на ней. А вот отмена Asia Pacific DC Primring GP, конечно расстроила. Готовился к битве, как и все гонщики, уже закуплены колеса, специально под эти соревнования, теперь резину придется приберечь на следующий год, – отметил Алексей.

Квалификация началась с краш-тестаФото: Милана СОКОЛ

В сезоне 2019 заметно расширилась география соревнований и число участников. Год оказался богат на дебютантов, модернизацию трасс и смену площадок, два этапа прошли в Хабаровске и Благовещенске. В финальном состязании выступают уже полюбившиеся публике пилоты и спортсмены, только начинающие свой путь в профессиональном автоспорте. Вскоре зрители увидят парные заезды, после которых состоятся церемония награждения и автограф-сессия. «Комсомолка» следит за турнирной таблицей и развитием событий.

Закрытие дрифт-сезонаФото: Милана СОКОЛ

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