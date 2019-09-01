Оставил метров позади: начинающий спортсмен «заехал» на первое место финальных соревнований РДС-Восток

В Приморье завершились финальные соревнования РДС-Восток 2019 года. Юбилейная серия порадовала зрителей дебютантами, новыми конфигурациями трасс и расширенной географией. Борьба в 5-ом этапе оказалась особо острой и зрелищной, а развязка крайне неожиданной, сообщает «КП»-Владивосток». Победу в личном зачете завоевал спортсмен из Находки, Григорий Гусев. Пилот, пришедший в профессиональный автоспорт лишь в прошлом сезоне, составил главную конкуренцию опытнейшему Маскиму Седых, по итогам всего чемпионата.

Коллективное фото на памятьФото: Милана СОКОЛ

Зрительские овации во время гонкиФото: Милана СОКОЛ

Финальный этап РДС-Восток уже по традиции собрал любителей автоспорта на «Примринге». Соревнования начались с задержкой из-за проливного дождя. Однако капризная приморская погода не помешала гостям насладиться красивым зрелищем, а лишь добавила изюминки, заставляя пилотов работать в постоянно меняющихся условиях на треке.

Скорость зашкаливаетФото: Милана СОКОЛ

На всех парахФото: Милана СОКОЛ

Азарт, адреналин и эмоции, казалось, буквально захватили некоторых спортсменов. Желая продемонстрировать лучший результат, ребята «ехали на все деньги». Искренне заставил переживать зрителей самый юный гонщик России, Денис Сорокопуд. Молодой и горячий спортсмен, как минимум трижды за день, врезался в защитное ограждение.

Машина Дениса Сорокопуда трижды угодила в огражденияФото: Милана СОКОЛ

Встреча с поролоном не прошла бесследно и для авто более опытных дрифтеров, Константина Авшарова и Алексея Передерея. У Леши в одном из-за заездов сломалась 3-я скорость, поэтому гонку он продолжил на 2-ой. Однако это не помешало мастеру занять одну из лидирующих позиций.

Авто после встречи с блокамиФото: Милана СОКОЛ

Два Алексея схлестнулись на треке (Козлов и Передерей)Фото: Милана СОКОЛ

Неожиданно для многих из гонки за лидерство выпал один из самых опытных спортсменов Приморья, действующий чемпион Максим Седых. В тонкостях прокатов с Алексеем Передереем судьям пришлось детально разбираться. После видеопросмотра оказалось, что Седых совершил ошибку на старте, выехав за пределы линии всеми колесами. После тщательного анализа, победа в заезде досталась Алексею.

Максим Седых и Алексей ПередерейФото: Милана СОКОЛ

Техпарк, финал РДС-ВостокФото: Милана СОКОЛ

Настоящее сражение развернулось на треке в борьбе за третье место. Победитель квалификации, пилот из Петропавловска-Камчатского Алексей Козлов противостоял «ветерану» движения РДС-Восток Константину Авшарову. Сильнейшего, было сложно выбрать даже жюри, спортсменов несколько раз отправляли на перезаезд.

Противостояние Авшарова и КозловаФото: Милана СОКОЛ

Яркие авто особенно нравятся детямФото: Милана СОКОЛ

В этом сезоне Костя то и дело ломался, из четырех гонок – трижды технический сход. К сегодняшнему этапу команда Авшарова готовилась крайне тщательно, стараясь исправить все недочеты в машине. В итоге Костя оказался четвертым, уступив в бескомпромиссной борьбе «бронзу» гостю из Петропавловска-Камчатского.

– Прошлый этап я, грубо говоря, пропустил из-за поломки. В этом пришлось быть поувереннее, потому что три этапа на «ноль» и одно второе место, это конечно не лучший показатель, – поделился спортсмен с корреспондентом «Комсмолки».

Константин Авшаров с сыномФото: Милана СОКОЛ

Заезд за первое место проходил уже вечером. Под бурные аплодисменты зрителей на трассе появились Григорий Гусев и Алексей Передерей. В результате упорной борьбы, пилоту из Находки все же удалось объехать более опытного коллегу по цеху. Стоит отметить, что Григорий пришел в РДС-Восток только в прошлом сезоне. За это время парень не только успел одержать несколько побед, но и смог составить прямую конкуренцию лидеру годового зачета. Согласно результатам чемпионата РДС-Восток 2019, Гусев занимает вторую строчку турнирной таблицы, Максим же в этом году стал чемпионом в четвертый раз.

Финальный заезд победителей (Гусев и Передерей)Фото: Милана СОКОЛ

- Еще несколько лет назад я сидел на зрительских трибунах и до конца не понимал, что такое дрифт, но очень хотел им заниматься, – отметил победитель финального этапа.

Лидер 5-го этапа Григорий ГусевФото: Милана СОКОЛ

В беседе с корреспондентом «КП»-Владивосток» Григорий поделился, что вернулся в Приморье из Красноярска с соревнований РДС Гран-При, хотя мог отправиться на финал в Сочи. Гриша надеялся не только поучаствовать в 5-ом этапе, но и готовился к Asia Pacific DC Primring GP. Однако соревнования были отменены. Чтобы болельщики не расстраивались, организаторы РДС-Восток решили провести осенью принципиально новое шоу. 21 сентября гости «Примринга» смогут увидеть «РДС без границы» – соревнования в которых правила будут нарушаться, а победителей определят сами зрители.

Яркий Mark II победителяФото: Милана СОКОЛ

Конкретно:

Личный зачет 5-ый этап РДС-Восток:

1 место – Григорий Гусев, Находка

2 место – Алексей Передерей, Владивосток

3 место – Алексей Козлов, Петропавловск-Камчатский

Призеры финального этапаФото: Милана СОКОЛ

Командный зачет 5-ый этап РДС-Восток:

1 место – «Великолепная девятка»: Максим Седых и Алексей Передерей

Командная победаФото: Милана СОКОЛ

Результаты чемпионата РДС-Восток 2019:

Личный зачет:

1 место – Максим Седых, Владивосток, за сезон набрал 1124,5 балов

2 место – Григорий Гусев, Находка, 1050,5 балов за сезон

3 место – Алексей Передерей, Владивосток, 937,5 балов

Командный зачет:

1 место – «Великолепная девятка»: Максим и Екатерина Седых, Алексей Передерей, 2010 балов

2 место – Lime Time: Григорий Гусев, Алексей Линьков, Егор Скрипников, 1834 бала

3 место – «Акра рейсинг»: Константин Авшаров, Константин Распевин, 1262, 5 балов.

Алексей Козлов из Петропавловска-КамчатскогоФото: Милана СОКОЛ

Юный участник фотосессииФото: Милана СОКОЛ

Заслуженное 3-е местоФото: Милана СОКОЛ

Традиционное обливание шампанскимФото: Милана СОКОЛ

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