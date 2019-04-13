Владивосток развивает игру императоров и полководцев

СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-13T07:13:17+03:00

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В столице приморского края стартовал второй Кубок Дальнего Востока по вэйци (китайское название игры Го). В этом году соревнования получили статус официальных. В ДВФО, где федерации есть в 5 регионах (Хабаровский край, Магаданская и Амурская области, Чукотский АО, Приморский край) в Го играют люди всех возрастов. Сражение на гобанах собрало на Владивостокском турнире около 100 спортсменов различного уровня подготовки. Как отметили организаторы, серьезная конкуренция и большое число участников, особенно среди детей, стали возможными благодаря открытию в школах и библиотеках Приморья секций для всех желающих.

Ребята различных возрастов собрались на турниреФото: Милана СОКОЛ

Кубок Дальнего Востока по вэйци стал одним из самых ожидаемых событий для любителей «беседы рук». Масштабные соревнования проходят в преддверии Чемпионата мира по Го-2020. Всего в 2019 году пройдут три Кубка консулов - Японии, Китая и Кореи. Соревнования организованы Федерацией Го Приморского края, Генеральным консульством КНР во Владивостоке и золотопромышленным холдингом «Полиметалл», который является официальным партнером Российский Федерации Го.

Торжественная речь почетного гостя из КитаяФото: Милана СОКОЛ

Заявки на участие в Кубке подали 94 человека. Спортсмены из различных регионов приехали во Владивосток, чтобы отточить свои навыки и продемонстрировать мастерство. Победителей турнира определят по итогам 5 туров – по количеству одержанных побед и набранных очков, которые автоматически начисляет компьютерная программа в зависимости от рейтинга соперников. Большинство участников игры получат рейтинговые балы, необходимые для дальнейших соревнований и присвоения разрядов.

Игра Го объединяетФото: Милана СОКОЛ

Кубки для победителейФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

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Во Владивостоке пройдет Кубок Дальнего Востока по вэйци

ИСТОЧНИК KP.RU