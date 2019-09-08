2019-09-08T07:30:41+03:00
Происшествия

Девять районов опустились во мрак: 24 тысячи жителей Приморья остались без света из-за урагана

Всего за сутки в регионе зафиксировали 84 отключения
Кристина ГРИН
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За минувшие сутки в Приморье случилось 38 аварий.За минувшие сутки в Приморье случилось 38 аварий.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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38 аварий, 84 отключения – так прошел первый день пребывания тайфуна «Линлин» в Приморском крае. Напомним, что филиппинская непогода, по прогнозу синоптиков, должна была принести на Дальний Восток месячную норму осадков и настоящий Апокалипсис. Ураганный ветер уже стал причиной ЧП в регионе. За минувшие сутки в Приморье случилось 38 аварий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на АПК.

По состоянию на восемь утра 8 сентября, в Приморье произошло 84 отключения. Сейчас аварийные бригады работают, чтобы наладит электроснабжение потребителей.

- Работы ведутся в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Анучинском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Хасанском районах. Основные причины отключений – обрывы, перехлесты проводов, падение на них веток деревьев, - отмечают в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края.

Когда именно свет появится в домах девяти районов Приморья – пока неизвестно, но специалисты делают все возможное, чтобы это случилось как можно скорее.

Власти добавили, что все избирательные участки подключили к резервным источникам питания, поэтому на работу голосования аварии никак не повлияли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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