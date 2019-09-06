Наглость и смекалка: жители Владивостока массово ходят купаться на лайнер Costa Venezia

Уже не в первый год гости Восточного экономического форума во Владивостоке могут поселиться в необычной гостинице - специально зафрахтованном круизном лайнере. В прошлом году, например, роль плавучего отеля выполняла Costa NeoRomantica, а в нынешнем - Costa Venezia. Мы уже показывали в отдельном репортаже его шикарные внутренние убранства и 14 палуб развлечений.

Лайнер прибыл в порт 2 сентября и пришвартовался у морвокзала. Но попасть на него во время форума могли не только те, кто купил номер, но и практически любой аккредитованный на ВЭФ человек, будь то участник, журналист или сотрудник. Чем наиболее предприимчивые и воспользовались.

Венеция во ВладивостокеФото: Алексей САМУСЬКОВ

Гость лайнера просто оставляет на контрольном пункте свою аккредитацию (самый важный на время ВЭФ артефакт) и паспорт в залог и получает пропуск, благодаря которому может абсолютно свободно и без ограничений по времени гулять по этого городу-отелю. Исключение составлял разве что VIP-прием 4 сентября, на котором выступала группа "Фабрика" и Григорий Лепс, туда пускали только по пригласительным, но и это ограничение некоторые смогли обойти.

Мы даже нашли таких ребят, кто смог попасть на этот прием без приглашения. На вопрос как отвечают уклончиво:

- У нас был план, и он сработал! Наглость и смекалка, - смеется собеседница. По ее словам, она с подругами "гостила" на лайнере два дня подряд. И для этого не нужно было нарушать законы или входить в доверительные отношения с постояльцами.

Казино на бортуФото: Алексей САМУСЬКОВ

Ходить купаться на лайнер оказалось хорошей идеей, ведь в городе лета и не было практически.

- Мы просто пришли на лайнер один раз, погуляли. Потом вернулись с купальными принадлежностями. К этому времени тут таких как мы в бассейнах и джакузи уже много было. И никто никого не выгонял, естественно. Как-то русские привыкли, что кто-то обязательно должен запрещать и гонять. Нет, лайнер зафрахтован, он полностью в распоряжении участников ВЭФ! - отметила собеседница.

На Costa Venezia 2116 кают, в которых могут проживать до 5 тысяч человек. Цена на одноместное размещение - от 15 до 60 тысяч рублей без учета НДС. Причем те каюты, что с видом на город, немного дешевле тех, что с видом на море. Бронировать номера можно было до 20 августа и минимум на трое суток - с 3 по 6 сентября.

Здесь есть даже футбольное полеФото: Алексей САМУСЬКОВ

На самом лайнере есть практически все: рестораны и бары, SPA и салоны красоты, бассейны, тренажерные залы, мини-гольф и даже крытое поле для мини-футбола. Есть тут галерея искусств и фотографий, cозданная по образу венецианского театра Ла Феничи шоу-площадка Teatro Rosso и даже музей туринского футбольного клуба «Ювентус».

Лайнер Сosta Venezia принадлежит итальянской компании Costa Crociere S.p.A. Он был спущен на воду совсем недавно - в марте 2019 года. Огромная пятизвездочная гостиница с иголочки, которая совсем скоро покинет Владивосток.

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