Мосты, фуникулеры и керлинг - что останется Владивостоку от ВЭФ-2019

Почему мы любим Восточный экономический форум? Да потому что каждый год чиновники так стараются не упасть в грязь лицом, что выставляют напоказ даже те проекты, которые ранее тщательно скрывали. Например, не видели и не знали, что же построят на Орлином гнезде вместо снесенных корпусов - вот вам макет, стоит в павильоне Приморского края. Там же и макет еще одного моста на Русский остров - пожалуйста, разглядывайте.

А еще же обещали керлинговый центр на месте Нагорного парка? И тут, наконец, подробности. Но обо всем по порядку.

МОСТ НА ЕЛЕНУ НАЧНУТ ВОЗВОДИТЬ В 2021 ГОДУ

Главная новость, на наш взгляд, - проект моста на Елену готов!

Да, своими ушами слышали, как губернатор Олег Кожемяко на открытии «Улицы Дальнего Востока» сказал полпреду Юрию Трутневу:

- Разработали уже этот проект, есть обоснование для того, чтобы можно было готовить рабочую документацию. Длина моста - два километра. Он полностью дает разгрузить город. Дает возможность работы порта, - сообщил губернатор.

О некоторых характеристиках будущего сооружения уже можно узнать на ВЭФ. Фото: Роман Савин

Кто-то переспросит - еще один мост на Русский остров? Так и есть. Помните, был проект ВКАД - Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Она-то и предполагала, что мост на Елену сомкнет городские магистрали в кольцо.

Действительно, строительство такого моста позволит грузовым автомобилям попадать в морской порт, минуя центр города. Проектировщик - Институт «Гипростроймост - Санкт-Петербург». Именно эти специалисты проектировали и Крымский мост.

Горожане переживают за доступ к маякуФото: Сергей БАЛАНОВ

Подписывая на полях ВЭФ-2019 соглашения с инвестиционным агентством, губернатор края заявил, что строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги должно быть начато уже в 2021 году. Это будет четырехполосная магистраль непрерывного движения остров Русский - мыс Токаревского - мыс Кунгасный - улица Русская - улица Маковского.

- Этот проект одобрен руководством нашей страны. И участие ВЭБ послужит дополнительным источником для реализации его в срок. За 2020 год мы должны подготовить все обоснования сметной стоимости, экономические расчеты, чтобы в 2021 году выйти на практическую реализацию проекта, - заявил губернатор.

Дорога к мосту пройдет по западному берегу полуострова ШкотаФото: Сергей БАЛАНОВ

Ранее Агентство по привлечению инвестиций в регион оценивало проект ВКАД в 100 миллиардов рублей. Однако вопрос об источниках финансирования пока не решен. Власти не раз давали понять, что заинтересованы в государственно-частном партнерстве. Привлечь к строительству дороги и моста планировали даже иностранных инвесторов, подразумевая в первую очередь китайские компании.

ВТОРОЙ ФУНИКУЛЕР НА ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

Еще один любопытный макет на ВЭФ - театрально-музейный комплекс на Аксаковской. Это пресловутый комплекс зданий на сопке Орлиное гнездо, ради которого недавно снесли корпуса бывшего ДВГТУ вместе с граффити леопарда. Сейчас там пустырь имени Кирилла и Мефодия, но скоро начнется грандиозная стройка.

- Хорошая история и такая интересная развязка. Вот один фуникулер, вот второй фуникулер. К 2025 году будет построено. Большой объект: музейный комплекс, гостиница отдельно будет строиться за бюджетный счет - где-то около 100 тысяч квадратных метров в целом, - рассказал губернатор Олег Кожемяко.

Макет театрально-музейного комплекса на АксаковскойФото: Сергей БАЛАНОВ

Бросается в глаза, что макет, представленный на ВЭФ-2019, отличается от того, который победил в «споре» российских и американских архитекторов. Облик будущего музейно-театрального комплекса определяли в конце прошлого года, когда выбирали между эскизами мастерской Asymptote Architecture из США и архитектурного бюро SPEECH, прославившегося реконструкцией стадиона «Лужники».

Американцы тогда победили, о чем поспешил радостно объявить Хани Рашид на своей странице в социальных сетях. Однако его эскизы пришлись по вкусу не всем горожанам. Громоздкие здания необычной формы сравнивали с громадным водопроводным краном и вентилем. Кстати, небезосновательно.

Проигравшее же столичное архитектурно бюро SPEEC предложило иную концепцию, которая запомнилась винтовыми лестницами и центральным зданием в форме паруса. Каково же было удивление посетителей «Улицы Дальнего Востока», помнящих тот спор архитекторов, когда они увидели макет именно бюро SPEECH. Как объясняют организаторы выставки, фонд «Национальное культурное наследие» действительно в итоге выбрал другой проект, правда, пока он не получил окончательного одобрения.

Ради этих зданий снесли корпуса ДВГТУФото: Сергей БАЛАНОВ

Сразу бросается и тот самый «второй фуникулер», о котором, видимо, говорил Кожемяко. Архитекторы действительно продлили на макете главную транспортную достопримечательность города до самой видовой площадки. Выглядит практично.

Первое же здание, к которому попадают пассажиры продленного фуникулера, - концертный зал. За ним, в форме паруса, расположился музейный комплекс. Тот самый, что должен объединить под одной крышей филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Музей востока и Приморскую картинную галерею.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730382" frameborder="0"></iframe> "Полетали" над будущим театрально-музейным комплексом во Владивостоке.

Еще дальше, на месте нынешнего стадиона, планируется строительство учебного корпуса высшей школы музыкального и театрального искусств и общежития. Наверное, его губернатор и назвал гостиницей. На деле же речь идет о студентах, уточнил волонтер, охраняющий макет. Также он поправил, что конец строительства обещали к 2023 году. Но тут, наверное, главе региона виднее.

КЕРЛИНГ ИЛИ НАГОРНЫЙ ПАРК

Еще одна амбициозная стройка - Центр ледовых видов спорта. Его построят до 2021 года. Обещают. И даже заложили первый камень. В рамках ВЭФ, разумеется.

Ледовая арена будет находиться на улице Шилкинской, рядом с Нагорным парком. На новой площадке спортсменов будут готовить к Олимпиаде.

- Здесь будет создан центр подготовки сборных команд по ледовым видам спорта. Будут готовиться региональные команды и детско-юношеские спортивные школы. Мы сегодня, закладывая этот камень, уже приступаем к реализации этого проекта, - поделился Павел Колобков, министр спорта России.

Макет Центра ледовых видов спортаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На торжественной церемонии участники закопали капсулу времени. В ней находится послание для потомков. Предполагается, что его прочитают только через 20 лет.

Многие приморцы волновались, что керлинговый центр может помешать затее по облагораживанию территории Нагорного парка. Она родилась как общественная инициатива еще задолго до идеи создания ледовой арены. Спешим успокоить жителей - проекты работают в контакте друг с другом, поэтому спортивный объект должен отлично вписаться в единое рекреационное пространство. Идейный вдохновитель и меценат Нагорного парка Дмитрий Алексеев начертил схему, как примерно это все дело будет выглядеть.

Парк и керлинг конфликтовать не будут. Схема предоставлена Дмитрием Алексеевым

С 2017 года Дмитрий Алексеев, генеральный директор DNS Digital Store, и другие приморцы вместе разрабатывали концепцию благоустройства Нагорного парка. К строительству им до сих пор приступить не удалось - разбираются с административными вопросами. На своей странице в Facebook Дмитрий Алексеев призвал жителей города следить за реализацией проектов.

- Можно ли верить, что все будет так, как я тут описываю и как представлено в павильоне Приморского края на ВЭФ? Я верю, но прекрасно осознаю, что доверие у нас в стране - вот прямо большая проблема. Только общественный контроль всех процессов позволяет быть как-то уверенным в результате. Поэтому предлагаю всем активным горожанам внимательно следить за тем, что происходит в городе, и не быть равнодушными.

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