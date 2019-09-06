МТС способствует запуску стартапов из Сингапура к развитию цифровых продуктов в России
В рамках ВЭФ-2019, на 10-м заседании Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня, компания МТС подписала четырехсторонее соглашение с иностранными коллегами и Фондом Сколково. Партнерство поможет привлечь стартапы из Сингапура к развитию цифровых продуктов в России.
10-е заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровняФото: Милана СОКОЛ
МТС – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, заключила важное соглашение на полях ВЭФ. Оператор связи, успешно использующий инновационную площадку MTS StartUp Hub для развития технологических проектов в прибыльный бизнес, шагнул вперед, создав альянс с Фондом Сколково, правительственным агентством Enterprise Singapore при Министерстве промышленности и торговли Сингапура и компанией Sistema Asia. Договор, подписанный между четырьмя сторонами, направлен на взаимообмен стартапами с Сингапуром для развития цифровых продуктов в России.
Торжественная церемония подписанияФото: Милана СОКОЛ
«Заключенное соглашение – хороший пример международного многостороннего партнерства для успешного обмена технологиями между ведущими инновационными странами мира. МТС активно сотрудничает не только с российским стартап-сообществом, но и с зарубежными технологическими фондами и IT-компаниями. Кроме того, оператор продолжает расширять возможности для участников акселератора MTS StartUp Hub – теперь сотрудничество с МТС открывает также перспективы выхода на экономически привлекательные зарубежные рынки», – отметил руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») планирует способствовать запуску технологических стартапов из Сингапура на российском рынке при содействии Фонда Сколково. В свою очередь поддержку российских стартапов в Азии будет осуществлять Enterprise Singapore. А экспертиза Sistema Asia позволит МТС привлекать в Россию наиболее востребованные технологии. Специалисты уверены, что соглашение поспособствует успешному обмену технологиями между ведущими инновационными странами мира. При этом прохождение программы Softlanding в Сколково и последующие получение статуса резидента Инновационного Центра упросит выход на российский рынок для иностранных фирм.
– Сингапур и Россия – это две страны, которые находятся на переднем крае технологического прорыва, и мы считаем, что объединение этих двух экосистем поможет реализовать инновационные идеи технологических предпринимателей путем расширения их бизнеса на международном уровне», – прокомментировал генеральный директор Sistema Asia Сергей Савченко.
Команда MTS StartUp Hub совместно с партнерами намерена регулярно проводить отбор сингапурских IT-компаний для пилотного внедрения разработок в цифровые решения МТС. На данный момент инновационные хабы уже открыты в нескольких странах.
– Весной определено три приоритетных точки – Берлин, Израиль и Сингапур. В мае мы также подписали соглашение с национальным инвестиционным агентством Индии Invest India, – рассказал корреспонденту «КП»-Владивосток» вице-президент МТС Валерий Шоржин.
Компания МТС подписала четырехсторонее соглашениеФото: Милана СОКОЛ
Справка:
MTS StartUp Hub – инновационная площадка ПАО МТС, созданная для развития технологических проектов в прибыльный бизнес. Она состоит из корпоративного акселератора, 5G инкубатора, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств.
В России, Украине, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 105 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионую абонентскую базу. Розничная сеть салонов связи МТС насчитывает 5800 филиалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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