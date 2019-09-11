2019-09-11T11:23:50+03:00
Происшествия

«Оба мужа хотели, чтобы Катя сделала аборт»: подруга камчатской Медеи рассказала о любовной драме детоубийцы

После свадьбы с гастарбайтером из Узбекистана, он запретил Екатерине носить юбки и ходить в гости к подругам [фото]
Кристина ГРИН
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За несколько дней до трагедии Екатерина застала своего мужа с другой женщиной.За несколько дней до трагедии Екатерина застала своего мужа с другой женщиной.Фото: Социальные сети
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Третий день Камчатка не умолкает. Трагедия, которая шокировала всю страну, произошла 9 сентября в закрытом городе Вилючинске. 27-летняя Екатерина утопила в бухте Крашенинникова своих детей: пятилетнего сына и полуторамесячную дочь. Она привязала мальчика к себе вниз головой, взяла девочку на руки и зашла на глубину. Спасти смогли только женщину, дети умерли. По факту смерти малышей следователи возбудили уголовное дело. Накануне суд избрал ей меру пресечения в виде ареста. Оперативники продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что местные жители уверены, что Екатерина просто не выдержала предательства мужа. Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось связаться с подругой Кати, которая рассказала о личной любовной драме детоубийцы и о том, что ей пришлось пережить, прежде чем решиться на страшное преступление.

- Она, конечно, очень ранимая и близко все к сердцу воспринимает, но чтобы такое ей пришло в голову, просто уму недостижимо! До сих пор не верится. Честно, я даже предположить не могу, что стало причиной. Муж – да, вот вообще не понимаю этого человека. Сначала наобещал всего Кате, в долги загнал. У них все не ладилось еще до брака. Она в гости ко мне на чай зашла, и тут же ей звонит он и расспрашивает, к кому она пошла, говорил, что за ней следят. Не знаю, правда, это или нет, но она его слушалась, - рассказывает «КП-Владивосток» близкая подруга Екатерины. – Говорил, что после брака она обязана носить только штаны, никаких юбок и платьев. Что к подружкам в гости ходить нельзя, и что к ней тоже ходить нельзя, и она слушалась. Мне очень это не понравилось. Спрашивала у нее: Катя, зачем?! Зачем он тебе нужен?! В ответ: «Люблю».

Детоубийцу уже арестовали по ходатайству следствия. Фото: Социальные сети

Детоубийцу уже арестовали по ходатайству следствия.Фото: Социальные сети

Примечательно, что подругам супруга-мигранта она представляла как Романа, но на самом деле его зовут Хамат. По словам близких Екатерины, он с самого начала обманывал обвиняемую. Несмотря на то, что Роман-Хамат на шесть лет младше Екатерины, у него за плечами уже был фиктивный брак в Петропавловске-Камчатском. Расторгнуть отношения как раз помогла Катя.

- Первый ребенок от другого мужчины. Мальчик не нужен был ему. Он хотел, чтобы Катя аборт сделала, но она оставила ребенка. Также и с девочкой. Хамат отправлял Катю на аборт, один раз она сходила в консультацию - продолжает женщина. - Помню, звонит мне и говорит, что все-таки оставит ребенка, что они поженятся, и все будет хорошо. Хотела в приватизацию включить Хамата и прописать у себя в квартире. Мы ее отговаривали – вроде, услышала. Хотела потом просто пропуск в Вилючинск сделать, но что-то не получалось.

По словам подруги, Екатерина достаточно замкнутый человек, мало с кем могла поделиться сокровенным, предпочитает таить все в себе. Несмотря на то, что рядом с ней были практически все родственники, никто не смог понять, что она находится в депрессии и нуждается в помощи. Подруги Кати говорят, что за несколько дней до трагедии она приехала к нему в Петропавловск - Камчатский и застала мужа с другой женщиной.

На днях Катя встретилась в СИЗО со своей мамой – бабушкой погибших малышей. Детоубийца ничего не понимает и не осознает, что несколько дней назад утопила сына и дочь. Местные жители полагают, что ее направят на принудительное лечение в психбольницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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