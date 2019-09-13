2019-09-13T06:03:48+03:00
Общество

В войне за зарплаты приморцев наметился новый поворот

Постановление о снижении районного коэффициента рассмотрят еще раз на заседании с трехсторонней комиссией
Кристина ГРИН
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26 сентября вопрос о снижении районного коэффициента рассмотрит трехсторонняя комиссия.26 сентября вопрос о снижении районного коэффициента рассмотрит трехсторонняя комиссия.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Скандал разгорелся на минувшей неделе, когда администрация Приморского края опубликовала постановление о снижении районного коэффициента. Согласно ему районный коэффициент снизится с 1,3 до 1,2 на большей территории края и сохранится на прежнем уровне лишь в районах, приравненных к крайнему северу и в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны. Компенсировать выпадающие доходы решили увеличением окладов на 10%.

Постановление «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края» начнет работать с 1 января 2020 года, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» на сайт размещения правовой информации АПК.

На нововведение тут же отреагировали представители региональной федерации профсоюзов. Они заявили о том, что даже 10-процентная прибавка к окладу не изменит ситуацию – заработные платы все-равно снизятся.

- Методика расчета зарплаты, озвученная краевой администрацией, не совпадает с реальностью. На практике зарплата считается иначе. Об этом говорят десятки, сотни расчеток, которыми мы располагаем, - отмечает Ирина Мариш, лидер профсоюза работников образования.

Профсоюзы даже обращались в Генпрокуратуру, чтобы постановление было признано незаконным, потому что вводилось без учета трехсторонней комиссии.

- Мы продолжаем стоять на своем: документ, ущемляющий интересы работающих приморцев, должен быть отменен. По крайней мере, до тех пор, пока система оплаты труда позволяет иметь такие маленькие оклады, в разы ниже МРОТ, - говорит Дмитрий Кравченко, заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморского края.

Несмотря на то, что профсоюзы уверены, что победа уже у них в кармане, и постановление о снижении коэффициента отменят, власти пока готовы лишь обсудить вопрос на заседании.

- Проект постановления о снижении районного коэффициента еще будет обсуждаться 26 сентября на трехсторонней комиссии с участием департамента труда и социального развития Приморского края и представителей федерации профсоюзов Приморья, - рассказывает Сергей Максимчук, вице-губернатора Приморского края. - На сегодняшнем заседании рабочей группы с профсоюзами договорились о совместной работе по данному вопросу.

Кто победит в этом бою: власти или профсоюзы – покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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