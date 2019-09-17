2019-09-17T09:53:28+03:00
Общество

Смрад на километр: очередная северокорейская шхуна превратилась в туристический объект с душком

Пиратский корабль прочно обосновался на пляже Минобороны РФ в Приморье [фото]
Милана СОКОЛ
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Иностранная шхуна на Русском островеИностранная шхуна на Русском островеФото: Милана СОКОЛ
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Зловонный запах, разломанный пенопласт и раскиданные по берегу части палубы – последствия крушения очередной иностранной шхуны у приморских берегов. В этот раз ветхое судно, по всей вероятности, собранное наспех из подручных средств, стало главной достопримечательностью одного из пляжей на Русском острове.

Но у пиратской изюминки мыса Вятлина уже появился характерный душок. Неприятный запах испорченных морепродуктов распространился на десятки метров береговой полосы. Однако ни амбре, ни прикорм для рыбы в виде опарышей, не способны умерить интерес любопытных прохожих, сообщает «КП-Владивосток».

Иностранная шхуна у берегов Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

Иностранная шхуна у берегов ВладивостокаФото: Милана СОКОЛ

Лодка стала популярным туристическим объектом Фото: Милана СОКОЛ

Лодка стала популярным туристическим объектомФото: Милана СОКОЛ

Рыболовецкая шхуна внушительных размеров оказалась на берегу мыса Вятлина, который находится в юго-восточной части острова Русский и омывается водами залива Петра Великого. Еще в прошлом году администрация Владивостока планировала оформить в муниципальную собственность, расположенный здесь пляж, однако попытки не увенчались успехом. Специалисты пресс-службы мэрии прокомментировали корреспонденту «Комсомолки», что территория до сих пор находится в ведомстве Министерства обороны РФ. Так что, браконьерская шхуна «припаркована» на пляже Минобороны.

Размеры этой шхуны довольно внушительные Фото: Милана СОКОЛ

Размеры этой шхуны довольно внушительныеФото: Милана СОКОЛ

Для желающих побывать на лодке – закреплены веревки Фото: Милана СОКОЛ

Для желающих побывать на лодке – закреплены веревкиФото: Милана СОКОЛ

Принадлежность корабля к корейской флотилии выдают иероглифы, прописанные на обломках палубы, раскиданных по пляжу. О нехитром промысле моряков можно судить по рыболовецким сетям, оставленным на борту. Да и запах испортившихся морепродуктов, который чувствуется уже не только на шхуне, но и в окрестностях – не оставляет других вариантов.

«Километровые» сети на борту Фото: Милана СОКОЛ

«Километровые» сети на бортуФото: Милана СОКОЛ

Части с палубы Фото: Милана СОКОЛ

Части с палубыФото: Милана СОКОЛ

На само судно, как говорят русские: «без слез не взглянешь». Туристы и местные жители искренне удивляются, как морякам удалось преодолеть внушительное расстояние на ветхой лодке. Корабль, палуба которого сместилась от удара в борт, собран настолько кустарно, что сам выход в открытое море на нем попросту опасен. Старые доски, сколоченные наспех, рулевая рубка, обшитая пенопластом и тент вместо крыши – это все удобства для иностранного экипажа. На общем фоне, отсутствие кают и элементарных спальных мест – даже не шокирует.

Лодка потерпела крушение Фото: Милана СОКОЛ

Лодка потерпела крушениеФото: Милана СОКОЛ

Торчащие гвозди, ржавая фурнитура и ветхие доски Фото: Милана СОКОЛ

Торчащие гвозди, ржавая фурнитура и ветхие доскиФото: Милана СОКОЛ

К моменту осмотра судна, двигатель оказался спилен, не исключено, что в погоне за наживой его сняли местные умельцы. Однако нельзя исключать и тот факт, что сам экипаж успел собрать все ценности, понимая, что лодку придется покинуть. Стоит отметить, что, несмотря на всю простоту сборки и ненадежность конструкции, шхуна была оснащена спутниковой навигационной системой. Эксперт «КП» – моряк с пятнадцатилетним стажем, во время экскурсии по кораблю нашел разъем и шнур для подключения GPS навигатора, предположительно фирмы Garmin. К слову сам дорогостоящий прибор тоже отсутствовал.

Капитанская рубка Фото: Милана СОКОЛ

Капитанская рубкаФото: Милана СОКОЛ

Убранство корабля Фото: Милана СОКОЛ

Убранство корабляФото: Милана СОКОЛ

Особой популярностью шхуна пользуется у детей, которые превратили ее в место для игр. Большинство взрослых стараются осмотреть лодку побыстрее, покинув борт из-за неприятного запаха. Менее брезгливые отдыхающие готовы укрыться в тени корабля и устроить пикник.

Дети превратили шхуну в игровую площадку Фото: Милана СОКОЛ

Дети превратили шхуну в игровую площадкуФото: Милана СОКОЛ

Пикник с прекрасным видом,но не самым лучшим ароматом Фото: Милана СОКОЛ

Пикник с прекрасным видом,но не самым лучшим ароматомФото: Милана СОКОЛ

На данный момент шхуна так и стоит на пляже, источая не самый лучший аромат. Ранее «Комсомолка» сообщала о нескольких иностранных кораблях, которые выкинуло на перешеек поблизости. Ветхие суденышки уже больше недели находятся на мысе Тобизина. На момент публикации материала получить официальные комментарии от представителей Минобороны не удалось. Проблема расхищения приморских биоресурсов уже обсуждалась неоднократно, вопрос стоит крайне остро, однако окончательно выдворить нелегалов за пределы российских вод у ответственных инстанций не выходит.

Эти суденышки появились на Тобизина еще неделю назад Фото: Милана СОКОЛ

Эти суденышки появились на Тобизина еще неделю назадФото: Милана СОКОЛ

Сердце корабля Фото: Милана СОКОЛ

Сердце корабляФото: Милана СОКОЛ

Вместо якоря Фото: Милана СОКОЛ

Вместо якоряФото: Милана СОКОЛ

Бесплатные экскурсии по шхуне Фото: Милана СОКОЛ

Бесплатные экскурсии по шхунеФото: Милана СОКОЛ

Подкормка для рыб Фото: Милана СОКОЛ

Подкормка для рыбФото: Милана СОКОЛ

Палубу сместило после удара Фото: Милана СОКОЛ

Палубу сместило после удараФото: Милана СОКОЛ

Нос судна окантован обычной автомобильной шиной Фото: Милана СОКОЛ

Нос судна окантован обычной автомобильной шинойФото: Милана СОКОЛ

Один потрепанный круг на всех Фото: Милана СОКОЛ

Один потрепанный круг на всехФото: Милана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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