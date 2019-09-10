2019-09-10T07:14:27+03:00
Общество

Иностранные шхуны стали новой достопримечательностью популярного туристического места Владивостока

Ветхие суденышки выкинуло на перешеек мыса Тобизина
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Очередные шхуны потерпели крушение у приморских береговОчередные шхуны потерпели крушение у приморских береговФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

По завершению ВЭФ, который проходил на Русском, самый южный мыс острова не остался без внимания иностранных нелегалов. Очередная порция ветхих шхун потерпела крушение у берегов Владивостока. Благодаря продолжению туристического сезона, суденышки стали настоящей достопримечательностью и без того популярного места – мыса Тобизина. Гости и жители приморской столицы с интересом рассматривают лодки, по всей вероятности принадлежащие гражданам КНДР, сообщает «КП»-Владивосток».

Тобизина – излюбленное место отдыха иностранных туристов Фото: Милана СОКОЛ

Тобизина – излюбленное место отдыха иностранных туристовФото: Милана СОКОЛ

Мыс Тобизина, названный по фамилии лейтенанта Германа Германовича Тобизина – один из самых популярных туристических маршрутов Владивостока. В хорошую погоду здесь бывает сотни гостей из Южной Кореи, Китая и других стран. Естественно, что при столь большом потоке туристов, иностранные лодки, оказались в центре внимания и под прицелом камер.

В погожий денек здесь яблоку негде упасть Фото: Милана СОКОЛ

В погожий денек здесь яблоку негде упастьФото: Милана СОКОЛ

– Приехали посмотреть на приморские красоты, а в самом низу увидели иностранные шхуны. От одной остались только щепки, видно, что потрепало о камни. Вторая – почти целая, но экипажа поблизости нет, – поделился с редакцией «КП»-Владивосток» турист из Хабаровска.

Красивый пейзаж с новой достопримечательностью Фото: Милана СОКОЛ

Красивый пейзаж с новой достопримечательностьюФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что во время проведения Восточного экономического форума, навигация судов, включая маломерные, в акваториях Амурского и Уссурийского заливов была ограничены. Однако очевидцы неоднократно сообщали о иностранных моряках, затаившихся в той или иной бухте Приморья. «Комсомолка» подробно рассказывала, что, начиная с августа, край переживает настоящее нашествие иностранных моряков, нелегально промышляющих в российских территориальных водах. Из-за тайфунов и штормов, которых в Приморье в этом сезоне оказалось предостаточно, северокорейская флотилия терпит бедствие. Многие сооруженные наспех лодки, оказываются выкинуты на берег или разломаны еще в море. При этом экипажу зачастую требуется помощь со стороны. Приморские пограничники и медики спасли уже сотни моряков и рыбаков, почти все суда которых принадлежали Северной Корее, несколько – Китаю.

«КП»-Владивосток» накануне публиковала видео со спасением северокорейского моряка, дрейфующего в море на пенопласте. Мужчине сказочно повезло попасть на борт приемно-транспортного рефрижератора «Курильское озеро», добродушная команда которого обогрела, накормила и даже приодела беднягу, прежде, чем передать властям.

На время ВЭФ во Владивостоке закроют море

Моряки спасли и обогрели северного корейца, дрейфовавшего в море на куске пенопласта

Снова терпят бедствие: десятки иностранных шхун и суденышек укрылись у приморских берегов

"Не терпят бедствие, а трал тянут": иностранные судна ловили рыбу в приморских водах, пока проходил ВЭФ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Половина урожая в Приморье сгнило на полях: синоптики подвели итоги чрезвычайно дождливого августа
Владивосток вошел в один рейтинг с Дубаем: туристы потратили в приморской столице 184 миллиона долларов
Макет Третьей очереди АО «Восточный Порт» привлек большое количество посетителей ВЭФ-2019
Героя-морпеха, спасшего тонущего мужчину в Приморье, представят к награде
Водитель с чужими правами сбил пенсионерку во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 10 сентября 2019 года: днем до +26 градусов, без осадков
Иванец вину не признает: военный суд этой осенью огласит приговор экс-ректору ДВФУ
Приморские электрические сети завершили аварийно-восстановительные работы
Современный асфальтобетонный завод «Тайгер Микс» открылся во Владивостоке
Больше, чем у соседей: во Владивостоке построят огромный аквапарк за 10,2 миллиарда рублей
«Прям за нами обвалился»: в Приморье рухнул мост
В южных районах Приморья энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей