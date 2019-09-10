Иностранные шхуны стали новой достопримечательностью популярного туристического места Владивостока

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-10T07:14:27+03:00

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По завершению ВЭФ, который проходил на Русском, самый южный мыс острова не остался без внимания иностранных нелегалов. Очередная порция ветхих шхун потерпела крушение у берегов Владивостока. Благодаря продолжению туристического сезона, суденышки стали настоящей достопримечательностью и без того популярного места – мыса Тобизина. Гости и жители приморской столицы с интересом рассматривают лодки, по всей вероятности принадлежащие гражданам КНДР, сообщает «КП»-Владивосток».

Тобизина – излюбленное место отдыха иностранных туристовФото: Милана СОКОЛ

Мыс Тобизина, названный по фамилии лейтенанта Германа Германовича Тобизина – один из самых популярных туристических маршрутов Владивостока. В хорошую погоду здесь бывает сотни гостей из Южной Кореи, Китая и других стран. Естественно, что при столь большом потоке туристов, иностранные лодки, оказались в центре внимания и под прицелом камер.

В погожий денек здесь яблоку негде упастьФото: Милана СОКОЛ

– Приехали посмотреть на приморские красоты, а в самом низу увидели иностранные шхуны. От одной остались только щепки, видно, что потрепало о камни. Вторая – почти целая, но экипажа поблизости нет, – поделился с редакцией «КП»-Владивосток» турист из Хабаровска.

Красивый пейзаж с новой достопримечательностьюФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что во время проведения Восточного экономического форума, навигация судов, включая маломерные, в акваториях Амурского и Уссурийского заливов была ограничены. Однако очевидцы неоднократно сообщали о иностранных моряках, затаившихся в той или иной бухте Приморья. «Комсомолка» подробно рассказывала, что, начиная с августа, край переживает настоящее нашествие иностранных моряков, нелегально промышляющих в российских территориальных водах. Из-за тайфунов и штормов, которых в Приморье в этом сезоне оказалось предостаточно, северокорейская флотилия терпит бедствие. Многие сооруженные наспех лодки, оказываются выкинуты на берег или разломаны еще в море. При этом экипажу зачастую требуется помощь со стороны. Приморские пограничники и медики спасли уже сотни моряков и рыбаков, почти все суда которых принадлежали Северной Корее, несколько – Китаю.

«КП»-Владивосток» накануне публиковала видео со спасением северокорейского моряка, дрейфующего в море на пенопласте. Мужчине сказочно повезло попасть на борт приемно-транспортного рефрижератора «Курильское озеро», добродушная команда которого обогрела, накормила и даже приодела беднягу, прежде, чем передать властям.

На время ВЭФ во Владивостоке закроют море

Моряки спасли и обогрели северного корейца, дрейфовавшего в море на куске пенопласта

Снова терпят бедствие: десятки иностранных шхун и суденышек укрылись у приморских берегов

"Не терпят бедствие, а трал тянут": иностранные судна ловили рыбу в приморских водах, пока проходил ВЭФ

ИСТОЧНИК KP.RU