Иностранные шхуны стали новой достопримечательностью популярного туристического места Владивостока
По завершению ВЭФ, который проходил на Русском, самый южный мыс острова не остался без внимания иностранных нелегалов. Очередная порция ветхих шхун потерпела крушение у берегов Владивостока. Благодаря продолжению туристического сезона, суденышки стали настоящей достопримечательностью и без того популярного места – мыса Тобизина. Гости и жители приморской столицы с интересом рассматривают лодки, по всей вероятности принадлежащие гражданам КНДР, сообщает «КП»-Владивосток».
Тобизина – излюбленное место отдыха иностранных туристовФото: Милана СОКОЛ
Мыс Тобизина, названный по фамилии лейтенанта Германа Германовича Тобизина – один из самых популярных туристических маршрутов Владивостока. В хорошую погоду здесь бывает сотни гостей из Южной Кореи, Китая и других стран. Естественно, что при столь большом потоке туристов, иностранные лодки, оказались в центре внимания и под прицелом камер.
В погожий денек здесь яблоку негде упастьФото: Милана СОКОЛ
– Приехали посмотреть на приморские красоты, а в самом низу увидели иностранные шхуны. От одной остались только щепки, видно, что потрепало о камни. Вторая – почти целая, но экипажа поблизости нет, – поделился с редакцией «КП»-Владивосток» турист из Хабаровска.
Красивый пейзаж с новой достопримечательностьюФото: Милана СОКОЛ
Стоит отметить, что во время проведения Восточного экономического форума, навигация судов, включая маломерные, в акваториях Амурского и Уссурийского заливов была ограничены. Однако очевидцы неоднократно сообщали о иностранных моряках, затаившихся в той или иной бухте Приморья. «Комсомолка» подробно рассказывала, что, начиная с августа, край переживает настоящее нашествие иностранных моряков, нелегально промышляющих в российских территориальных водах. Из-за тайфунов и штормов, которых в Приморье в этом сезоне оказалось предостаточно, северокорейская флотилия терпит бедствие. Многие сооруженные наспех лодки, оказываются выкинуты на берег или разломаны еще в море. При этом экипажу зачастую требуется помощь со стороны. Приморские пограничники и медики спасли уже сотни моряков и рыбаков, почти все суда которых принадлежали Северной Корее, несколько – Китаю.
«КП»-Владивосток» накануне публиковала видео со спасением северокорейского моряка, дрейфующего в море на пенопласте. Мужчине сказочно повезло попасть на борт приемно-транспортного рефрижератора «Курильское озеро», добродушная команда которого обогрела, накормила и даже приодела беднягу, прежде, чем передать властям.
На время ВЭФ во Владивостоке закроют море
Моряки спасли и обогрели северного корейца, дрейфовавшего в море на куске пенопласта
Снова терпят бедствие: десятки иностранных шхун и суденышек укрылись у приморских берегов
"Не терпят бедствие, а трал тянут": иностранные судна ловили рыбу в приморских водах, пока проходил ВЭФ
ИСТОЧНИК KP.RU