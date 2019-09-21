2019-09-21T05:35:07+03:00
Происшествия

Появилось видео, снятое внутри горящего ТЦ «Максим»

Жуткие кадры подтверждают масштаб бедствия - внутри выгорело несколько этажей [видео]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Кадры, как работают пожарные внутри горящего торгового центра во ВладивостокеКадры, как работают пожарные внутри горящего торгового центра во Владивостоке
Изменить размер текста:

О том, что во Владивостоке горит один из самых старых торговых центов города, стало известно сегодня, 21 сентября, ранним утром. Огнем был объят ТЦ «Максим», в котором расположены не только бутики модной одежду, но и кафе, ювелирный отдел и павильон техники. Пламя распространялось молниеносно, и спустя некоторое время площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в тушении огня принимают участие порядка 60 сотрудников ведомства и 13 единиц техники.

Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

К счастью, никто в результате происшествия не пострадал, потому что никого в здании в это время не было. Но от убытков предприниматели спастись не смогли.

Спустя более двух часов пожар был локализован, сотрудники МЧС продолжают тушит ТЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь горения 1000 квадратных метров, предприниматели терпят колоссальные убытки

Дотла сгорела верхняя часть здания, где расположена игровая зона и кафе [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нее были шансы»: вскрылись чудовищные подробности гибели 12-летней девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции
Турист из США, который помогал спасать Алису из подводной ловушки, рассказал, как персонал отеля пытался скрыть трагедию, а медики отказались везти школьницу в больницу на вертолете
Новости 24
Бойцовский питбуль напал на 9-летнего мальчика во дворе дома в Приморье
Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован
Погода во Владивостоке на 21 сентября 2019 года: днем до +20 градусов, без осадков
Удар отбросил на несколько десятков метров: парень насмерть сбил женщину на пешеходном переходе во Владивостоке
Жителей Владивостока напугали 34 рублями за проезд
Девушка погибла при пожаре во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 20 сентября 2019 года: днем до +18 градусов, без осадков
Вопрос с повышением зарплаты мэру Владивостока завис
В Приморье разгорается скандал: водитель автобуса с туристами напал на журналиста
Вадим Байбак: работа в рамках КСТП даст АО «Восточный Порт» мощный импульс для дальнейшего развития
Восемь северокорейских браконьеров выдворены из Приморья
Спортсмены, пострадавшие в морской аварии во Владивостоке, час добирались до берега вплавь
Константин Богданенко сложил полномочия врио вице-губернатора Приморья
Судебный пристав пришел за нарушителем, а в гостях случайно обнаружил подозреваемого в уголовном преступлении
Водитель катера в Приморье сбил яхту и оставил на погибель трех ее пассажиров
Вместе с соей из Приморья в Китай хотели вывезти опасные для здоровья людей семена амброзии
СК и прокуратура разберутся в скандале с избиением мальчика-инвалида в колледже Приморья
АО «Восточный Порт» приняло участие в работе международной отраслевой конференции
Пострадавшие после стычки с браконьерами КНДР пограничники госпитализированы в Приморье
Массовое ДТП в Приморье: камАЗ врезался в междугородний автобус, а тот зацепил легковушку
Водитель маршрутки переехал ногу пенсионерке во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 19 сентября 2019 года: днем до +18 градусов, без осадков
Открылся прием заявок на участие в шествии «тигриных» колонн во Владивостоке