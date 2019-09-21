Появилось видео, снятое внутри горящего ТЦ «Максим»
О том, что во Владивостоке горит один из самых старых торговых центов города, стало известно сегодня, 21 сентября, ранним утром. Огнем был объят ТЦ «Максим», в котором расположены не только бутики модной одежду, но и кафе, ювелирный отдел и павильон техники. Пламя распространялось молниеносно, и спустя некоторое время площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в тушении огня принимают участие порядка 60 сотрудников ведомства и 13 единиц техники.
Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".
К счастью, никто в результате происшествия не пострадал, потому что никого в здании в это время не было. Но от убытков предприниматели спастись не смогли.
Спустя более двух часов пожар был локализован, сотрудники МЧС продолжают тушит ТЦ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь горения 1000 квадратных метров, предприниматели терпят колоссальные убытки
Дотла сгорела верхняя часть здания, где расположена игровая зона и кафе [фото, видео]
ИСТОЧНИК KP.RU