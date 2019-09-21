Появилось видео, снятое внутри горящего ТЦ «Максим»

О том, что во Владивостоке горит один из самых старых торговых центов города, стало известно сегодня, 21 сентября, ранним утром. Огнем был объят ТЦ «Максим», в котором расположены не только бутики модной одежду, но и кафе, ювелирный отдел и павильон техники. Пламя распространялось молниеносно, и спустя некоторое время площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в тушении огня принимают участие порядка 60 сотрудников ведомства и 13 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733361" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

К счастью, никто в результате происшествия не пострадал, потому что никого в здании в это время не было. Но от убытков предприниматели спастись не смогли.

Спустя более двух часов пожар был локализован, сотрудники МЧС продолжают тушит ТЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь горения 1000 квадратных метров, предприниматели терпят колоссальные убытки

Дотла сгорела верхняя часть здания, где расположена игровая зона и кафе [фото, видео]