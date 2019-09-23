В ближайшие дни проезд в автобусах Владивостока подорожает на 5 рублей

Комиссия по тарифам определилась, сколько должен стоит проезд в общественном транспорте Владивостока. В автобусах проезд подорожает на пять рублей - до 28. В электрическом транспорте - троллейбус, трамвай и фуникулер - билет будет стоить 20 рублей.

Новые тарифы введут сразу после опубликования нового постановления. То есть это произойдет уже в конце этой или начале следующей неделе, рассказал "КП" источник.

Заседание комиссии прошло в понедельник, 23 сентября. На нем присутствовали и перевозчики. Они, кстати, ранее заявили, что считают экономически обоснованным тариф 31-34 рубля. Однако ранее мэр города Олег Гуменюк пообещал, что стоимость проезда не превысит 30 рублей. Так что выбран компромиссный вариант.

Как рассказал источник "Комсомольской правды", повышение проезда на пять рублей устроило перевозчиков, и они уходили довольными.