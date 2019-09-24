«До сих пор ходят, алкоголь разбавляют»: на Итурупе спасли 400 в стельку пьяных моряков с горящего «Петра Житникова»
О том, что плавбаза «Петр Житников» горит, стало известно сегодня, 24 сентября. Судно находилось в 48 километрах от острова Итуруп в акватории Тихого океана. На тот момент на борту корабля находилось больше 400 человек. Пожар начался в цеху. Ситуация затруднялась еще и сложными метеоусловиями. Из-за сильного ветра и высоких волн на масштабную спасательную операцию никто не рассчитывал.
Помощь подоспела от коллег с других судов. На них и были эвакуированы больше 360 человек. Еще 50 остались на борту «Житникова», чтобы потушить очаги горения и проконтролировать ситуацию, чтобы корабль не пошел ко дну.
Неожиданно открылись новые подробности. Оказалось, что большинство моряков пострадавшего при пожаре судна на момент эвакуации были очень пьяны.
Пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе.
- Условия работы на «Житникове», конечно, ужасные, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» источник. - Моряки этого самого судна, на котором произошел пожар, были бухие. Как мы поняли, там вообще нет с этим никакого контроля. У многих маргинальный внешний вид, выглядят, как люди без определенного места жительства. Весь этаж пах гарью. Да там и курить всем можно было. От их поведения мы, конечно, опешили. Пожар в море, разумеется, очень страшно. У них, насколько мне известно, загорелись в цеху коробки. Есть информация, что они даже сейчас ходят разбавляют водой алкоголь, чтобы выпить.
Прокуратура проводит доследственную проверку.
Вместе с тем, в сети распространяется информация. Душевные излияния якобы одного из моряков. По его словам, «Петр Житников» горел уже два дня, но никому до них не было и дела. Условиями труда автор послания явно был недоволен. «Легче было его затопить, чем потушить» - говорит один из тех, кто находился на борту судна.
В любом случае доследственную проверку ведут уже сотрудники ДВТП. Они и установят точную причину возникновения и пожара и лиц, причастных к совершению преступления.
На Итурупе спасли 400 в стельку пьяных моряков с горящего «Петра Житникова».
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ИСТОЧНИК KP.RU