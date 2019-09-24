2019-09-24T19:07:49+03:00
Происшествия

«До сих пор ходят, алкоголь разбавляют»: на Итурупе спасли 400 в стельку пьяных моряков с горящего «Петра Житникова»

По словам очевидцев, внешний вид работников и их условия труда оставляют желать лучшего [фото, видео]
Кристина ГРИН
Поделиться:
На борту судна находились больше 400 человек.На борту судна находились больше 400 человек.
Изменить размер текста:

О том, что плавбаза «Петр Житников» горит, стало известно сегодня, 24 сентября. Судно находилось в 48 километрах от острова Итуруп в акватории Тихого океана. На тот момент на борту корабля находилось больше 400 человек. Пожар начался в цеху. Ситуация затруднялась еще и сложными метеоусловиями. Из-за сильного ветра и высоких волн на масштабную спасательную операцию никто не рассчитывал.

Помощь подоспела от коллег с других судов. На них и были эвакуированы больше 360 человек. Еще 50 остались на борту «Житникова», чтобы потушить очаги горения и проконтролировать ситуацию, чтобы корабль не пошел ко дну.

Неожиданно открылись новые подробности. Оказалось, что большинство моряков пострадавшего при пожаре судна на момент эвакуации были очень пьяны.

Пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе.

- Условия работы на «Житникове», конечно, ужасные, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» источник. - Моряки этого самого судна, на котором произошел пожар, были бухие. Как мы поняли, там вообще нет с этим никакого контроля. У многих маргинальный внешний вид, выглядят, как люди без определенного места жительства. Весь этаж пах гарью. Да там и курить всем можно было. От их поведения мы, конечно, опешили. Пожар в море, разумеется, очень страшно. У них, насколько мне известно, загорелись в цеху коробки. Есть информация, что они даже сейчас ходят разбавляют водой алкоголь, чтобы выпить.

Прокуратура проводит доследственную проверку.

Прокуратура проводит доследственную проверку.

Вместе с тем, в сети распространяется информация. Душевные излияния якобы одного из моряков. По его словам, «Петр Житников» горел уже два дня, но никому до них не было и дела. Условиями труда автор послания явно был недоволен. «Легче было его затопить, чем потушить» - говорит один из тех, кто находился на борту судна.

В любом случае доследственную проверку ведут уже сотрудники ДВТП. Они и установят точную причину возникновения и пожара и лиц, причастных к совершению преступления.

На Итурупе спасли 400 в стельку пьяных моряков с горящего «Петра Житникова».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе: эвакуировано больше 350 моряков

В спасательной операции принимали участие два рыболовецких судна [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двух гималайских медвежат изъяли у жителей Приморья
Вместо бутиков - пепелище: владельцы погоревших бутиков выносят из ТЦ «Максим» во Владивостоке остатки былого бизнеса
Холодную воду отключат почти в 200 домах Владивостока - список
Газовый баллончик в лицо знакомой распылила школьница во Владивостоке
Житель Владивостока не захотел отдавать государству телевизор, поэтому за день выплатил долг в 270 тысяч рублей
Трое маленьких детей в Приморье жили в доме и не знали, что в полу одной из комнат закопана их мать
Сбил 17-летнего во Владивостоке и скрылся: из-за травм пешеход умер в карете скорой помощи
Прокуратура взялась за пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе
Погода в Приморье на 24 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков
Одиннадцатилетнюю девочку из приемной семьи помогли найти полицейские
Прозрачные волны, попутный ветер и спортивный азарт: яхтсмены Приморья завершили парусный сезон в Находке
Агрессивная пенсионерка во Владивостоке отомстила ларьку, который поднял цену на ее любимый журнал
Известный фотограф проведет бесплатный мастер-класс во Владивостоке
«С середины недели температура в Приморье может перевалить за 25-градусную отметку»: главный синоптик края
Кафе «Саможар» после пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке удалился из инстаграма
Высокопоставленный приморский чиновник призвала заведующих детсадов выбрасывать старую мебель
Столкнулся с большегрузом: водитель выжил, а его Toyota Harrier восстановлению не подлежит
Пьяному дебоширу, который размахивал пистолетом около кафе, грозит до четырех лет тюрьмы
Стильный Владивосток: администрация устраивает конкурс на лучшие дизайн-проекты ларьков
Новый светофор появился на Спортивной улице во Владивостоке