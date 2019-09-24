«До сих пор ходят, алкоголь разбавляют»: на Итурупе спасли 400 в стельку пьяных моряков с горящего «Петра Житникова»

О том, что плавбаза «Петр Житников» горит, стало известно сегодня, 24 сентября. Судно находилось в 48 километрах от острова Итуруп в акватории Тихого океана. На тот момент на борту корабля находилось больше 400 человек. Пожар начался в цеху. Ситуация затруднялась еще и сложными метеоусловиями. Из-за сильного ветра и высоких волн на масштабную спасательную операцию никто не рассчитывал.

Помощь подоспела от коллег с других судов. На них и были эвакуированы больше 360 человек. Еще 50 остались на борту «Житникова», чтобы потушить очаги горения и проконтролировать ситуацию, чтобы корабль не пошел ко дну.

Неожиданно открылись новые подробности. Оказалось, что большинство моряков пострадавшего при пожаре судна на момент эвакуации были очень пьяны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733790" frameborder="0"></iframe> Пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе.

- Условия работы на «Житникове», конечно, ужасные, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» источник. - Моряки этого самого судна, на котором произошел пожар, были бухие. Как мы поняли, там вообще нет с этим никакого контроля. У многих маргинальный внешний вид, выглядят, как люди без определенного места жительства. Весь этаж пах гарью. Да там и курить всем можно было. От их поведения мы, конечно, опешили. Пожар в море, разумеется, очень страшно. У них, насколько мне известно, загорелись в цеху коробки. Есть информация, что они даже сейчас ходят разбавляют водой алкоголь, чтобы выпить.

Прокуратура проводит доследственную проверку.

Вместе с тем, в сети распространяется информация. Душевные излияния якобы одного из моряков. По его словам, «Петр Житников» горел уже два дня, но никому до них не было и дела. Условиями труда автор послания явно был недоволен. «Легче было его затопить, чем потушить» - говорит один из тех, кто находился на борту судна.

В любом случае доследственную проверку ведут уже сотрудники ДВТП. Они и установят точную причину возникновения и пожара и лиц, причастных к совершению преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733954" frameborder="0"></iframe> На Итурупе спасли 400 в стельку пьяных моряков с горящего «Петра Житникова».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе: эвакуировано больше 350 моряков

В спасательной операции принимали участие два рыболовецких судна [видео]