2019-09-26T05:02:51+03:00
Происшествия

Жертва нападения медведя в зоопарке в Приморье осталась без ноги, но защищает хищника

Дрессировщица считает, что спровоцировала косолапого сама
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сейчас дрессировщица находится в сознании, ее жизни ничего не угрожает. Фото: Vl.ruСейчас дрессировщица находится в сознании, ее жизни ничего не угрожает. Фото: Vl.ru
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В зоопарке Уссурийска 25 сентября медведица нанесла серьезную травму сотруднице. Инцидент произошел во время кормления хищника. Жертвой зверя стала известная дрессировщица и зоозащитница Вера Блищ, которая спасала медведей в 2015 году от наводнения.

Как рассказали «КП-Владивосток» в администрации Уссурийска, Вера рассказывала и показывала новому сотруднику, как правильно убирать клетку и давать пищу медведице.Согласно требованиям безопасности, хищник по имени Манюня был помещен в перегонную клетку.

- Пока дрессировщица накладывала еду, присела, а потом резко встала и облокотилась на клетку с хищником. Медведю удалось когтями дотянуться до ноги женщины, - сообщил сотрудник зооэкспозиции.

Веру незамедлительно доставили в больницу и сделали операцию. К сожалению, ногу спасти не удалось – женщине ампутировали голень. Однако, несмотря на тяжелую травму, Вера просит оставить Манюню в зоопарке.

- Животное не виновато, у меня резко закружилась голова, я сама не поняла, как оказалась около клетки. Я больше 25 лет работаю с хищниками, и всякое бывало за это время. Но вины зверя точно в этом нет. Могу точно заявить, что Манюня не агрессивна, - рассказала Вера Блищ.

Сейчас дрессировщица находится в сознании, ее жизни ничего не угрожает. «КП-Владивосток» продолжит следить за ситуацией и желает Вере скорейшего выздоровления!

Вера Блищ известна в Приморье тем, что в 2015 году во время супертайфуна «Гони», который обрушился на Уссурийск, спасала животных в местном зоопарке. От картин тех дней у многих до сих пор сжимается сердце. Животные гибли в затопленных клетках, вставали на задние лапы в надежде спастись, истошно кричали. Тогда даже дальневосточный полпред вмешался в ситуацию и обязал спасти зверей в зоопарках. Однако жертвами стихии все-таки стали десятки животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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