2019-10-02T14:51:50+03:00
Происшествия

Семье до смерти избитой кондукторши, которая проработала на трамваях Владивостока меньше года, помогут

Дата и время прощания пока не назначены
Сергей БАЛАНОВ
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В трамвайном депо на Борисенко прощаются с коллегойВ трамвайном депо на Борисенко прощаются с коллегой
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Городские власти рассказали о погибшем кондукторе Юлии Екимовой, на которую напал пассажир трамвая. Она проработала кондуктором всего девять месяцев, но компания-перевозчик обещает не оставить семью погибшей в беде.

- Погибшая работала кондуктором трамвая в ОАО «Электрический транспорт» с февраля 2019 года. На предприятии семье погибшей окажут всю необходимую помощь, - пообещали в мэрии Владивостока.

Юлии Екимовой было всего 54 года. У нее остался взрослый сын и внучка.

Вечером 1 октября Юлия готовилась сдавать смену, она работала на маршруте №6 – единственном уцелевшем трамвайном маршруте во Владивостоке. Старый вагончик подошел к конечной остановке на Сахалинской, его покинули все пассажиры. Последним выходил 39-летний Алексей.

Внезапно мужчина без каких-то причин выхватил железный прут и ударил женщину по голове. Она упала, спасти ее не смогли. А убийца вышел из трамвая и исчез в темноте.

Уже через несколько минут на месте появились полицейские со служебной собакой. Немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, Алексей находился здесь, в своей квартире на первом этаже. Полицейским он сдался спокойно, без боя. Как оказалось позже, он ранее уже дважды был судим за грабеж, и его признавали вменяемым.

Жильцы дома сомневаются в адекватности своего соседа. По их словам, он уже пытался устроить пожар на лестнице, поджечь мусорные баки и спалить трамвай. И даже провел некоторое время в лечебнице на Шепеткова. Как получилось, что потенциально опасный гражданин, несмотря на жалобы окружающих, находился на свободе и без присмотра, теперь разбираться следователям, уголовное дело уже возбуждено.

А ведь неделей ранее во Владивостоке уже было нападение на водителя трамвая. Пассажир вместо того, чтобы заплатить, ткнул его чем-то острым, предположительно шилом. Тогда сотрудник транспортного предприятия легко отделался, а вот нападавшего не нашли.

Следователи считают, что это тоже был Алексей. Кроме того задержанный подозревается еще в двух случаях нападений на сотрудников трамвайного депо. Может быть, взяла бы служебная собака след тогда, неделю назад, Юлия была бы жива? Теперь говорить об этом поздно.

О дате и месте похорон пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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