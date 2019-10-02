2019-10-02T15:03:04+03:00
Общество

«Мать специально отселила его от себя подальше»: соседи убийцы кондуктора рассказали о нечеловеческих условиях жизни

По словам жильцов дома №12 по 2й Строительной, мужчина часто дебоширил, поджигал лестницы и водопроводные трубы, громко кричал и стучался в стены без видимой на то причины
Алексей САМУСЬКОВ
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Соседи рассказали, в каких условиях им приходилось житьСоседи рассказали, в каких условиях им приходилось житьФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Жители дома №12 по 2й Строительной, где проживал мужчина, насмерть забивший кондуктора трамвая, рассказали, в каких нечеловеческих условиях им приходилось жить из-за нестабильного состояния их соседа.

Постоянные крики, топот, беспричинный стук в стены - это лишь малая часть тех выходок, которые приходилось терпеть жителям двухэтажного дома. 39-летний Алексей, а именно он забил кондуктора прутом до смерти, не давал покоя буквально всем соседям.

В этом доме живет 39-летний Алексей, который накануне вечером до смерти забил кондуктора трамвая Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В этом доме живет 39-летний Алексей, который накануне вечером до смерти забил кондуктора трамваяФото: Алексей САМУСЬКОВ

- На первом этаже живет наркоман, так и его он успел довести до срыва. Тогда правда без каких-либо последствий обошлось. Снимают квартиру в нашем доме узбеки, тихие, спокойные, пытались с ним как-то поговорить - без толку, - рассказывает жительница дома Любовь Васильевна. Я обычно в 9 часов вечера спать ложусь. И можете себе представить, в час ночи этот ... начинает топать по квартире, стучаться в стенку, орать. Поймите, я человек пожилой, мне попросту страшно что-то предпринять, меня никто не защитит.

Простыми криками и полуночным топотом раздражитель спокойствия не останавливался. Его соседи рассказывают, что он неоднократно поджигал лестницу в подъезде, обматывал тряпками водопроводные трубы и тоже поджигал их. Кричал на проезжающие через депо трамваи и бесился от вида детей.

В этой квартире живет Алексей. По словам соседей она специально его отселила от себя подальше Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В этой квартире живет Алексей. По словам соседей она специально его отселила от себя подальшеФото: Алексей САМУСЬКОВ

- Когда ко мне приходит мой внук-школьник, я постоянно его встречаю внизу. Попросту боязно за него из-за этого ненормального, - говорит сосед Валентин.

Пробовали местные жители уладить вопрос мирным путем - при помощи правоохранителей. Как правило эффект был краткосрочный. Даже когда буйного соседа забирали в психиатрическую больницу, хватало ненадолго - Алексей возвращался в свою квартиру и вновь начинал портить жизнь своим соседям.

Результат одной из проделок Алексея - он обернул водопроводную трубу тряпкой и поджог ее Фото: Алексей САМУСЬКОВ Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Результат одной из проделок Алексея - он обернул водопроводную трубу тряпкой и поджог ее Фото: Алексей САМУСЬКОВФото: Алексей САМУСЬКОВ

- Когда мы уже устали бороться с ним, мужики напрямую спросили участкового, мол, можно ли как-то устроить так, чтобы он больше нам не портил жизнь. Он так и ответил: "да убейте уже его наконец и все". Естественно, никто не стал брать грех на душу. Так и живем, словно на пороховой бочке, - сетует Любовь Васильевна.

Среди жильцов дома ходят слухи, что такое обострение у Алексея неслучайно. По их мнению виной всему плохая энергетика места. Дело в том, что трое предыдущих хозяев квартиры, куда мать поселила своего психически неуравновешенного отпрыска, погибали при загадочных обстоятельствах, один из них и вовсе был убит.

Возле двери в квартиру убийцы нарисованы подсолнухи, бабочки и фраза "только вперед, к солнцу. Цветение подсолнуха" Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Возле двери в квартиру убийцы нарисованы подсолнухи, бабочки и фраза "только вперед, к солнцу. Цветение подсолнуха"Фото: Алексей САМУСЬКОВ

После трагических событий 1 октября у жителей дома № 12 по 2й Строительной появился призрачный шанс, что их наконец избавят от неуравновешенного соседа. Хотя бы на время следствия им удастся пожить спокойно, ну а что произойдет дальше - жильцы уже и не загадывают, помятуя прошлые выходки Алексея и его постоянные возвращения в квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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