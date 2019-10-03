Спи спокойно, ангелочек: неизлечимо больная малышка из Приморья успела попрощаться с родителями

Сегодня на страничке аккаунта в инстаграме, призванного поддержать 10-летнюю неизлечимо больную девочку из Приморья, – настоящий траур. Насти Заболотиной, которая несколько лет боролась с раком, не стало. Малышка лишь недавно вернулась из Кореи, на лечение в которой возлагались большие надежды. Однако чуда не произошло. Единственным желанием угасающего ребенка стала встреча с родными. За судьбой отважной школьницы вместе с «КП»-Владивосток» следили жители различных регионов России. Возвращение Настеньки на родину далось семье с трудом и не без помощи добрых людей.

Подробная история Анастасии Заболотиной опубликована на сайте «Комсомолки», читатели которой вместе с тысячами людей молились за здоровье малышки. Семье девочки пришлось пройти нелегкий путь от постановки страшного диагноза – острый лимфобластный лейкоз, до поиска огромных денег на лечение, постоянных сборов и расставания с Настей, затянувшегося почти на год. Боль материнского сердца, выраженная в эмоциональных и правдивых постах в Инстаграм, заставила переживать за судьбу девочки не только приморцев, но и жителей других регионов и даже стран. Именно благодаря неравнодушным людям и пожертвованиям удалось заплатить за дорогостоящее лечение и вернуть ребенка в родную страну.

Сокровенным желанием девочки стало возвращение домой и встреча с родными и друзьями.

– Она очень хочет домой, очень! Хочет успеть увидеть всех, кого не видела много месяцев. Настя хочет успеть побыть с братом, поговорить с одноклассниками. Получится ли... я не знаю. И никто не знает. Я молюсь сутками, – делилась мама малышки в сети.

Однако последняя воля Настеньки оказалась выполнена частично. По приезду во Владивосток девочку встретила специализированная служба, которая сразу доставила тяжелую пациентку в реанимационную палату Краевой детской клинической больницы. Мама Насти постоянно находилась рядом, а вот с посещением остальными родственниками оказалось сложность, из-за стерильности и угрозы жизни других пациентов. Накануне в палату к дочери смог попасть отец.

– Сегодня нашей Настеньки не стало… Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал нас,– поделилась семья малышки.

Печальная новость ошарашила многих, вызвав шквал комментариев. Абсолютно незнакомые люди стараются поддержать семью.

– Примите мои соболезнования, Вы нам всем уже как родные стали. Каждый день открывал Вашу страничку, со страхом увидеть такую запись, как сегодня. Вы сделали для своего ребенка больше, чем было возможно. Вы сплотили вокруг своей семьи огромное количество людей. Благодаря Вашей истории вера в человечество укрепилась многократно. Крепитесь, сил Вам, мы очень переживаем за Вас, – выражают свою скорбь взволнованные происходящим люди.

Дата прощания с малышкой пока не известна. На данный момент можно с уверенностью сказать, что вместе с родными Насти скорбят многие.

– Одним цветком земля беднее стала, одной звездочкой богаче небеса, – делятся пользователи социальных сетей.

«КП»-Владивосток» выражает искренние соболезнования семье, испытавшей боль утраты. Редакция планирует и впредь публиковать истории людей, нуждающихся в помощи. Надеемся, что вместе мы сможем спасти чьи-то жизни.

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