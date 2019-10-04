Появилось видео ареста жителя Владивостока, подозреваемого в убийстве кондуктора

Суд во Владивостоке отправил в СИЗО 39-летнего Алексея Г., подозреваемого в убийстве кондуктора трамвая. Напомним, 1 октября вечером мужчина металлическим прутом нанес контролеру несколько ударов по голове и скрылся.

Дальше Алексей пошел в трамвайное депо, где разбил будку охранника и этим же прутом ударил по голове сотрудницу. Женщина госпитализирована, тяжесть причиненных ей травм сейчас устанавливается.

Найти подозреваемого помогла служебная собака Арэс, которая взяла след Алексея. Немецкая овчарка привела полицейских к дому по улице 2-я Строительная, где жил мужчина. Там его и задержали.

Оказалось, что кондуктор Юлия и вторая сотрудница депо – не первая жертва Алексея. 24 сентября этого года он ехал в трамвае, на остановке «Борисенко» он выхватил шило и ударил водителя по голове, женщина жива.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="416" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735776" frameborder="0"></iframe> Алексея Г, подозреваемого в убийстве кондукторши, отправили в СИЗО.

Алексей два месяца будет находиться в СИЗО. Кадры ареста опубликовал региональный СК, где наконец-то показал лицо подозреваемого. На видео мужчина под конвоем выходит из зала судебных заседаний, затем план меняется и житель Владивостока уже за решеткой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание – до 15 лет колонии. Мужчине предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Соседи Алексея утверждают: мужчину выводили из себя трамваи – он кричал на них и даже пытался поджечь. Жильцы дома, в котором жил подозреваемый, сполна натерпелись: громкие стуки, топот и беспричинные звонки в двери – малая часть и того, что пережили люди. Алексей неоднократно пытался поджечь дом и выходил из себя при виде детей.

Жильцы дома спокойно вздыхали только лишь тогда, когда Алексея забирали в больницу. Только за июль мужчину трижды госпитализировали.

- В июле этого года в полицию трижды поступали сообщения о неадекватном поведении вышеуказанного гражданина, два из которых - от его матери. Во всех случаях на вызов прибывал участковый уполномоченный полиции, который проводил профилактические беседы и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вызывал по месту его жительства бригаду скорой помощи. Во всех случаях медицинские работники принимали решение о госпитализации гражданина в психиатрическую больницу. Решение о добровольной госпитализации принимает сам пациент, а о принудительной (если состояние гражданина несет угрозу для него самого и для общества) – по ходатайству врача принимает решение суд, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.