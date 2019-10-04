2019-10-04T08:16:38+03:00
Происшествия

Психически ненормального мужчину отправили в СИЗО за убийство кондуктора во Владивостоке

Погибшая стала третьей жертвой подозреваемого, которого раздражали трамваи, а дома он кричал на телевизор
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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ЧП случилось на конечной трамвайной остановке «Сахалинская»ЧП случилось на конечной трамвайной остановке «Сахалинская»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Подозреваемого в убийстве кондуктора во Владивостоке отправили на два месяца в СИЗО. Напомним, 39-летний Алексей вечером 1 октября напал на женщину-контролера и ударил ее металлическим прутом. 54-летняя Юлия Екимова от полученных травм скончалась на месте. У нее остались взрослый сын и внучка.

ЧП случилось на конечной трамвайной остановке «Сахалинская». Алексей напал на кондуктора без видимых на то причин. По словам очевидцев, он зашел к ней в кабинку, женщина не стала нажимать тревожную кнопку и решила выяснить, что хотел мужчина. Тогда Алексей достал металлический прут, ударил Юлию по голове и убежал.

Мужчина ушел не далеко. Он отправился на улицу Борисенко в трамвайное депо, где разбил стекло в будке охранника и ударил по голове тем же прутом сотрудницу предприятия. Женщину госпитализировали, она выжила.

Поймали подозреваемого с помощью служебной собаки Арэса. Немецкая овчарка довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где правоохранители задержали Алексея.

Предполагаемый убийца кондуктора во Владивостоке.

Отметим, что мужчина предпринимал попытки убить сотрудника депо и ранее. 24 сентября этого года он ехал в трамвае, на остановке «Борисенко» он выхватил шило и ударил водителя по голове. Рана оказалась неглубокой, сотрудница депо жива.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

К слову, тяжесть травм, которые получили сотрудники трамвайного депо, еще устанавливается. Также подозреваемому предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Однако соседям Алексея итак понятно: у него явные проблемы с головой. Мужчину выводили из себя трамваи – он кричал на них и даже пытался поджечь. Жильцы дома, в котором жил подозреваемый, сполна натерпелись: громкие стуки, топот и беспричинные звонки в двери – малая часть и того, что пережили люди. Алексей неоднократно пытался поджечь дом и выходил из себя при виде детей.

Жильцы дома спокойно вздыхали только лишь тогда, когда Алексея забирали в больницу. Только за июль мужчину трижды госпитализировали.

- В июле этого года в полицию трижды поступали сообщения о неадекватном поведении вышеуказанного гражданина, два из которых - от его матери. Во всех случаях на вызов прибывал участковый уполномоченный полиции, который проводил профилактические беседы и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вызывал по месту его жительства бригаду скорой помощи. Во всех случаях медицинские работники принимали решение о госпитализации гражданина в психиатрическую больницу. Решение о добровольной госпитализации принимает сам пациент, а о принудительной (если состояние гражданина несет угрозу для него самого и для общества) – по ходатайству врача принимает решение суд, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как удалось выяснить «КП-Владивосток», в дом номер 12 по 2-й Строительной Алексея отселила мама. Квартира, в которой жил мужчина, как уверены соседи, обладает нехорошей энергетикой. Дело в том, что предыдущие три хозяина погибли при загадочных обстоятельствах. Один скончался от ножевых ранений, второго застрелили, о смерти третьего ничего неизвестно.

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По словам жильцов дома №12 по 2й Строительной, мужчина часто дебоширил, поджигал лестницы и водопроводные трубы, громко кричал и стучался в стены без видимой на то причины (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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