Источник рассказал, зачем ФСБ ходило в «Реми» во Владивостоке

Сотрудники ФСБ и ОМОНа нагрянули в офис одной из компаний во Владивостоке. Информационное поле взорвалось: с обысками пришли в «Реми» - одну из крупнейших торговых сетей дальневосточной столицы. Однако все было не совсем так.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Силовики нагрянули в офис компании, которая находится в здании № 14 на Деревенской. В нем действительно располагается офис «Реми» и соседствует еще с 30 фирмами. Так как правоохранители не рассказывали, куда и зачем пошли, вполне логично, что люди сразу подумали именно о торговой сети.

Как выяснилось, силовики нагрянули в офис одной из таких компаний, аффилированных с «Реми» и специализирующихся на розничной торговле. В компании, по словам источника в силовых структурах Приморья, проходили не обыски, а выемка документов и носителей, чтобы отправить их на судебно-бухгалтерскую экспертизу.

Дело в том, что, по подозрению оперативников, «Реми» объединяет в себе мелкие компании, на каждой из которых замыкаются определенные функции. Например, одна фирма получала лицензию на продажу алкоголя, вторая - торговала мясом и тому подобное. Силовики хотят выяснить, не является ли такое дробление попыткой уйти от налогов.

Собеседник «КП-Владивосток» отметил, что в прошлый четверг сотрудники службы безопасности «Реми» посещали семинар, на котором их учили скрывать и прятать информацию и как вести себя во время обысков, чтобы не выдать компрометирующую или важную информацию силовикам. Вероятно, что именно это и послужило толчком к визиту ФСБ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Комсомолке» удалось дозвониться до владельца торговой сети «Реми» Дмитрия Сулеева. Он подтвердил, что силовики приходили за документами в ООО «Североторг». Бизнесмену принадлежит 0,15 процента компании. Он также добавил, что действительно «Реми» - это более 30 фирм, аффилированных между собой, и каждая занимается разными вопросами.

По данным господина Сулеева, ему пытаются вменить невыплату налогов на сумму 70 миллионов рублей, однако он утверждает, что погасил эту сумму еще в сентябре и долгов за ООО «Североторг» нет. С бизнесменами силовики не разговаривали. По мнению владельца одной из крупных торговых сетей Владивостока, такие действия не что иное, как заказ конкурентов.

- У нас в России менталитет такой: успешные люди всегда вызывают неприязнь и желание чем-то насолить, - добавил Дмитрий Сулеев, владелец сети гипермаркетов и универсамов «Реми».

Он также отметил, что дробление на множественные компании - это не попытка ухода от налогов, а обычный способ организации деятельности. В пример он привел Газпром, у которого также много дочерних структур.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Сулеев с 2007 по 2017 год являлся депутатом городской думы Владивостока, занимал пост председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности. Кресло народного избранника он покинул после громкой истории с Бестужевским сквером.

На территории сквера одна из компаний тогда еще депутата хотела построить супермаркет и даже начала готовить площадку. Однако общественность вышла на митинги, а глава региона предложил господину Сулееву либо выходить из «Единой России», либо прекращать стройку. Бизнесмен выбрал второе. Через некоторое время он покинул думу Владивостока.

По мнению экспертов, в собственности у Дмитрия Сулеева несколько участков, которые являются скверами, но могут попасть под застройку супермаркетами.

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