За неделю до выемки информации сотрудники «Реми» сходили на семинар по сокрытию информации во Владивостоке – источник

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-10T13:31:48+03:00

В одну из компаний, связанных с торговой сетью, пришли сотрудники ФСБ и ОМОН

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Сегодня, 10 октября, силовики пришли в офис по Деревенской, 14. Правоохранители заинтересовались рядом компаний, в числе которых ООО «Североторг». Все они, по версии оперативников, аффилированна с торговой сетью «Реми» - одной из крупнейших во Владивостоке. Силовики забрали документы и носители, служба безопасности сети не смогла отстоять их, даже не смотря на посещение семинара по сокрытию информации.

Об этом «КП-Владивосток» рассказал проверенный источник в силовых структурах Приморья. Сотрудники службы безопасности «Реми» посещали семинар в прошлый четверг, 3 октября. На нем давали мастер-классы по сокрытию информации, а также рассказывали о том, как вести себя во время обысков, чтобы не выдать компрометирующую или важную информацию силовикам. Вероятно, что именно это и послужило толчком к визиту ФСБ.

Напомним, что, по версии силовиков, «Реми» включает в себя множество мелких компаний. Этого не скрывает и владелец торговой сети. Оперативники изъяли документы и носители не только в ООО «Североторг», но и в других компаниях. Каких – не раскрывается. Известно, что бухгалтерская отчетность нужна, чтобы доказать их аффилированность. Дробление на множество фирм, как считают правоохранители, может являться схемой ухода от налогов. Сам Дмитрий Сулеев говорит, что это обычная организация бизнеса. По его версии, силовики нагрянули в ООО «Североторг» из-за неуплаченных налогов на сумму 70 миллионов рублей. Бизнесмен уверяет, что погасил задолженность еще в сентябре.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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ИСТОЧНИК KP.RU