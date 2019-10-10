Владелец «Реми»: силовики искали неуплаченные 70 миллионов налогов, которые я заплатил

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-10T13:06:53+03:00

Дмитрий Сулеев для «КП-Владивосток» прокомментировал визит ФСБ и ОМОНа в одну из аффилированных компаний

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Во Владивостоке 10 октября силовики пришли за документами в компанию, которая связана с одной из крупнейших торговых сетей «Реми». По версии владельца супермаркетов Дмитрия Сулеева, сотрудники ФСБ и ОМОНа пришли к нему из-за якобы неуплаченного долга, а весь процесс похож на заказ.

Объектом интереса силовиков стала компанию ООО «Североторг», в которой господину Сулееву принадлежит 0,15 процента. Отметим, что, согласно данным из открытых источников, два других владельца фирмы носят такую же фамилию.

Владелец «Реми» считает, что силовики пришли и забрали бухгалтерскую отчетность вместе с носителями из-за неуплаченных налогов на сумму 70 миллионов рублей. Однако сам Дмитрий Сулеев уверяет, что долги оплатил еще в сентябре. По его мнению, произошедшее похоже на происки конкурентов.

- У нас в России менталитет такой: успешные люди всегда вызывают неприязнь и желание чем-то насолить, - добавил Дмитрий Сулеев, владелец сети гипермаркетов и универсамов «Реми».

Напомним, что, по версии силовиков, «Реми» включает в себя множество мелких компаний. Этого не скрывает и владелец торговой сети. Оперативники изъяли документы и носители не только в ООО «Североторг», но и в других компаниях. Каких – не раскрывается. Известно, что бухгалтерская отчетность нужна, чтобы доказать их аффилированность. Дробление на множество фирм, как считают правоохранители, может являться схемой ухода от налогов. Сам Дмитрий Сулеев говорит, что это обычная организация бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU