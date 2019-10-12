Снег снегом, а ягоды зреют: приморцы хвалятся аномальным урожаем в октябре
Лето, с затяжными дождями и отсутствием хорошей погоды в Приморье, неблагоприятно сказалось на урожае. Отчаявшимся дачникам оставалось лишь разводить руками и надеяться на золотую осень, которая, к слову, не подвела. Ягоды и овощи, обычно созревающие в августе, жители края собирают сейчас. Так, в Партизанске, 12 октября созрела клубника, а в пригороде приморской столицы – во всю идет сбор малины, сообщает «КП»–Владивосток».
Клубника зацвела и созрела в октябреФото: Милана СОКОЛ
Аномальный урожай заставляет удивляться даже опытных садоводов. Клубника, основная часть которой была собрана летом, снова порадовала дачников в октябре. При этом обладатели участка в Партизанске уверяют, что сорт не ремонтантный, а значит, не должен плодоносить до холодов. Огород уже даже начали подготавливать к зиме, предварительно скосив разросшуюся ягоду. По словам дачников, наличие спелых плодов, стало для них настоящим сюрпризом.
В октябре в Приморье появилась клубника.Милана СОКОЛ
– Самая обычная клубника, которую много лет собирали только летом. Конечно, ягод мало, но сам факт. Впервые такое увидели, аномалия какая-то, – рассказали приморцы.
Тем временем, в пригороде Владивостока, в районе Де-Фриза, продолжает зреть малина. Это ягода более устойчива к холодам, но обычно появляется в начале июля, сбор в основном продолжается до сентября, в зависимости от сорта.
В Приморье дозревает малина.Видео: предоставлено читателями "КП"Милана СОКОЛ
– Солнечных дней было мало, поэтому летом ягода толком не успела созреть. Зато осень оказалась теплой, вот и собираем урожай сейчас. Кстати есть еще земляника, она вообще до зимы может стоять, специальный сорт, – поделились дачники.
Земляника сорта "Любаша" плодоносит до холодов. Фото: предоставлено читателями "КП"
Неплохой урожай малины вырос в октябре и у жителей Кипарисово.
Сочная малина радует жителей Кипарисово.Фото: Милана СОКОЛ
– Что самое интересное, летом не было столько ягоды, а эта крупная, спелая и очень вкусная,– рассказала корреспонденту «КП» местная жительница.
Среди запоздавшим к летнему столу угощений, оказались кабачки, перец, баклажаны и морковь, – рассказывают дачники из поселка Раздольное. При том, что все посадки делались точно в срок, по опыту прошлых лет и рекомендациям на упаковках с семенами. На многих участках еще остались свекла и тыква, но эти овощи терпеливы к перепадам температуры.
Тыква обычно хранится до холодовФото: Милана СОКОЛ
Урожай кабачков осеньюФото: Милана СОКОЛ
Последнюю морковь собрали в октябреФото: Милана СОКОЛ
По прогнозам синоптиков температурный фон заметно понизится в выходные, а в начале новой недели в Приморье пройдет снег с дождем. Любителям дачных посадок стоит уже сейчас позаботиться о сохранности запоздавшего урожая.
Перец дозрел в октябреФото: Милана СОКОЛ
ИСТОЧНИК KP.RU