Снег снегом, а ягоды зреют: приморцы хвалятся аномальным урожаем в октябре

Лето, с затяжными дождями и отсутствием хорошей погоды в Приморье, неблагоприятно сказалось на урожае. Отчаявшимся дачникам оставалось лишь разводить руками и надеяться на золотую осень, которая, к слову, не подвела. Ягоды и овощи, обычно созревающие в августе, жители края собирают сейчас. Так, в Партизанске, 12 октября созрела клубника, а в пригороде приморской столицы – во всю идет сбор малины, сообщает «КП»–Владивосток».

Клубника зацвела и созрела в октябреФото: Милана СОКОЛ

Аномальный урожай заставляет удивляться даже опытных садоводов. Клубника, основная часть которой была собрана летом, снова порадовала дачников в октябре. При этом обладатели участка в Партизанске уверяют, что сорт не ремонтантный, а значит, не должен плодоносить до холодов. Огород уже даже начали подготавливать к зиме, предварительно скосив разросшуюся ягоду. По словам дачников, наличие спелых плодов, стало для них настоящим сюрпризом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737384" frameborder="0"></iframe> В октябре в Приморье появилась клубника.Милана СОКОЛ

– Самая обычная клубника, которую много лет собирали только летом. Конечно, ягод мало, но сам факт. Впервые такое увидели, аномалия какая-то, – рассказали приморцы.

Тем временем, в пригороде Владивостока, в районе Де-Фриза, продолжает зреть малина. Это ягода более устойчива к холодам, но обычно появляется в начале июля, сбор в основном продолжается до сентября, в зависимости от сорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737391" frameborder="0"></iframe> В Приморье дозревает малина.Видео: предоставлено читателями "КП"Милана СОКОЛ

– Солнечных дней было мало, поэтому летом ягода толком не успела созреть. Зато осень оказалась теплой, вот и собираем урожай сейчас. Кстати есть еще земляника, она вообще до зимы может стоять, специальный сорт, – поделились дачники.

Земляника сорта "Любаша" плодоносит до холодов. Фото: предоставлено читателями "КП"

Неплохой урожай малины вырос в октябре и у жителей Кипарисово.

Сочная малина радует жителей Кипарисово.Фото: Милана СОКОЛ

– Что самое интересное, летом не было столько ягоды, а эта крупная, спелая и очень вкусная,– рассказала корреспонденту «КП» местная жительница.

Среди запоздавшим к летнему столу угощений, оказались кабачки, перец, баклажаны и морковь, – рассказывают дачники из поселка Раздольное. При том, что все посадки делались точно в срок, по опыту прошлых лет и рекомендациям на упаковках с семенами. На многих участках еще остались свекла и тыква, но эти овощи терпеливы к перепадам температуры.

Тыква обычно хранится до холодовФото: Милана СОКОЛ

Урожай кабачков осеньюФото: Милана СОКОЛ

Последнюю морковь собрали в октябреФото: Милана СОКОЛ

По прогнозам синоптиков температурный фон заметно понизится в выходные, а в начале новой недели в Приморье пройдет снег с дождем. Любителям дачных посадок стоит уже сейчас позаботиться о сохранности запоздавшего урожая.