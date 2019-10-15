Обрушение жилого дома в Приморье: есть погибшие и пострадавшие

В приморском поселке Новонежино частично обрушился жилой пятиэтажный дом на улице Авиаторов 23. На верхних этажах упали потолочная плита и лестничный пролет. Пока известно об одной погибшей и одном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло в третьем подъездеФото: Предоставлено очевидцами

ЧП произошло в третьем подъезде между четвертым и пятым этажами примерно в 03:30. Потолочная плита погребла под собой женщину, ее тело совсем недавно извлекли из под завалов. Остальные жильцы -третьего подъезда – 19 человек – эвакуировались самостоятельно.

Кроме того, в результате ЧП, пострадал ребенокФото: Предоставлено очевидцами

Кроме того, в результате ЧП, пострадал ребенок. Как стало известно «КП-Владивосток», ушибы мягких тканей получила девочка. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

- В клубе посёлка Новонежино организован пункт временного размещения. От размещения жильцы дома отказались, все разошлись по соседям, - сообщали в главке МЧС России по Приморскому краю.

Потолочная плита погребла под собой женщинуФото: Предоставлено очевидцами

По факту смерти женщины региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Рассматривается несколько версий произошедшего, в числе которых хлопок бытового газа и взрыв титана.

- На место происшествие выехали следователи, проводится осмотр, выясняются причины обрушения стены. Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры. Расследование уголовного дела продолжается назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

В шестиподъездном доме 90 квартир. По данным управляющей компании, здание не было газифицировано, а отопление еще не подавалось.

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