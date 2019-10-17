Победители «Клиники года» рассказали о плюсах государственной и частной медицины на радио «Комсомольская правда»

В гостях победитель в номинации «Лучшая государственная клиника – 2019», «Лучшая государственная многопрофильная клиника» Надежда Горелик, и. о. главного врача «Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи», а также обладатель «золота» в номинациях «Лучшая негосударственная клиника – 2019», «Красота без границ» и специального приза от медиахолдинга «Комсомольская правда» за популяризацию медицины и активный диалог с приморцами Евгения Птух, основатель клиники ПримаМед+, врач-онколог-маммолог, пластический хирург, кандидат медицинских наук.

Евгения Птух, основатель клиники ПримаМед+Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Надежда Горелик, и. о. главного врача «Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

В рамках эфира поговорили об участии в конкурсе «Клиника года», а также выяснили, в чем плюсы и минусы государственной и негосударственной медицины. Поговорили о системе обязательного медицинского страхования и помечтали о медицине будущего. Эфир можно послушать здесь.