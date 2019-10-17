2019-10-16T12:34:12+03:00
Здоровье

Победители «Клиники года» рассказали о плюсах государственной и частной медицины на радио «Комсомольская правда»

В прямом эфире были затронуты острые и важные для каждого жителя Приморья темы [фото]
Поделиться:
В гостях победители конкурса «Клиника года»В гостях победители конкурса «Клиника года»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК
Изменить размер текста:

В гостях победитель в номинации «Лучшая государственная клиника – 2019», «Лучшая государственная многопрофильная клиника» Надежда Горелик, и. о. главного врача «Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи», а также обладатель «золота» в номинациях «Лучшая негосударственная клиника – 2019», «Красота без границ» и специального приза от медиахолдинга «Комсомольская правда» за популяризацию медицины и активный диалог с приморцами Евгения Птух, основатель клиники ПримаМед+, врач-онколог-маммолог, пластический хирург, кандидат медицинских наук.

Евгения Птух, основатель клиники ПримаМед+ Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Евгения Птух, основатель клиники ПримаМед+Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Надежда Горелик, и. о. главного врача «Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи» Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Надежда Горелик, и. о. главного врача «Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

В рамках эфира поговорили об участии в конкурсе «Клиника года», а также выяснили, в чем плюсы и минусы государственной и негосударственной медицины. Поговорили о системе обязательного медицинского страхования и помечтали о медицине будущего. Эфир можно послушать здесь.

В рамках эфира поговорили о системе обязательного медицинского страхования Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

В рамках эфира поговорили о системе обязательного медицинского страхованияФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оториноларинголог медцентра «ПримаМед» Ксения Пархоменко рассказала, как обезопасить себя от лор-заболеваний осенью
В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» эксперт ответила на вопросы ведущих и дала советы по укреплению иммунитета в осенний период
Своевременная диагностика - залог успешной борьбы с раком молочной железы
Номинант премии «Доктор года» Оксана Муранова рассказала о современных методах диагностики онкологии молочной железы и о том, как справиться с психологическими переживаниями в ходе лечения [видео]
Новости 24
Китаец пытался дать взятку инспектору МВД в Приморье
Посадили на 2 года: пьяный вор пробрался в школу и обокрал учителя
Многодетным семьям Приморья компенсируют половину расходов на занятия спортом
«Это городу стыдно»: утренний Владивосток превращается в большую пробку
Необычное граффити неизвестного автора появилось на Алеутской
Соцсети обсуждают странный маневр фуры, которая перекрыла улицу и сломала отражение во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 17 октября 2019 года: без осадков, днем до +16 градусов
Дерзкая незнакомка на красном Subaru избила девушку за место на парковке во Владивостоке
Жительница Приморья украла сына у «бывшего», запретила мальчику выходить из дома и следила за ним по скрытой камере
Мэрия в борьбе с пробками запретила парковаться вдоль Военного шоссе во Владивостоке
Кот Хатико из Приморья едва не умер от голода, дожидаясь хозяина
Буддийский храм, мельница и кузница: старинные корейские поселения покажут туристам нацпарка «Земля леопарда» в Приморье
Сердобольные старушки кормили бездомных собак и едва не погибли под колесами поезда в Приморье
Мальчик хочет в Артем: кареглазый путешественник из-за любви к другому городу сбежал со школы Владивостока
Платите по квитанциям вовремя!
Вооружены и особо опасны: группировка браконьеров с карабинами и тепловизором объявила охоту на косуль в Приморье