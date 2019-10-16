"Россия - страна медведей, Владивосток - столица кабанов": по городу снова гуляет парнокопытное

Гуляющую свинью приметили в районе Военного шоссе во Владивостоке. Животное, по мнению очевидцев, похоже на домашнее. Приморцы в соцсетях даже определили породу парнокопытного, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

"Инстаграм-эксперты" считают, что в по Народному проспекту гуляла вьетнамская вислобрюхая свинья. Если это действительно так, то, скорее всего, зверь сбежал с чьего-то домашнего хозяйства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/738146" frameborder="0"></iframe> Кабана заметили в районе Военного шоссе. Видео: svodka25.! другой источник

Черная свинка вела себя вполне мирно. И даже от проезжающих автомобилей не убегала, а, наоборот, едва ли не под их колеса ложилась.

- Что-то на кабана он действительно не похож! Особенно на дикого, - пишет некий Константин в социальных сетях.

- Конечно, это хомячок, - «вторит» ему другой пользователь.

Комментаторы также вспомнили и о том, что это далеко не первый случай в этом месяце, когда на городских улицах видели кабана, ну, или кого-то очень на него похожего. Меньше недели назад автолюбители заметили целое стадо кабанчиков, которое приморцы назвали «бесплатным мясом». А перед этим их «собрат» Пумба наделал переполоха на улице Тихой.