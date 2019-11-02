2019-11-02T09:51:49+03:00
Происшествия

Взрыв на танкере в Приморье: следователи подтвердили смерть двух человек, третьего – ищут

Первые мгновения после ЧП в Находке запечатлели очевидцы [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Взрыв произошел в средней части судна, поэтому она деформирована. Фото: социальные сетиВзрыв произошел в средней части судна, поэтому она деформирована. Фото: социальные сети
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В социальных сетях Приморья появилась фотографии и видеосьемки с места чрезвычайного происшествия в Находке. Мощный взрыв, прогремевший с утра на танкере «Залив Америка», унес жизнь, минимум двух человек – это подтвердили следователи. Еще один член экипажа числится в списках пропавших без вести, сообщает «КП»-Владивосток». По факту трагедии проводится проверка, возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают специалисты.

Как поделились с корреспондентом «Комсмолки» читатели из Находки, взрыв, случившийся на танкере «Залив Америка», был слышен в близлежащих районах города. Жителям микрорайона «Астафьева» удалось заснять на видео первые минуты после ЧП. Тогда еще люди не знали, что трагедия унесла жизнь нескольких членов экипажа, поэтому отнеслись к съемке довольно спокойно.

На приморском танкере произошел взрыв.Видео: социальные сетиМилана СОКОЛ

Напомним, в 8:30 утра на танкере химовозе, который принадлежит ООО «Наяда», произошел хлопок газовоздушной смести. Из-за взрыва газа, находящегося в танках, пострадала средняя часть судна, ее буквально разворотило. Обошлось без возгорания и разлива нефтепродуктов, но не без жертв. Взрывной волной за борт выкинуло трех членов экипажа, по предварительным данным – это боцман, старший помощник и матрос. Тела двоих погибших уже обнаружены, поиски третьего человека продолжаются.

ЧП на приморском танкере.Видео: социальные сетиМилана СОКОЛ

В ликвидации последствий ЧП, как и в поисках моряка участвуют специалисты «Росморречфлота» и «Наяды». Танкер с помощью буксиров оттащили к берегу. К месту трагедии уже прибыли следователи.

– На данный момент продолжается осмотр танкера, – прокомментировала «Комсомолке» специалист пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Дарья Немцева.

Так выглядит судно после взрыва. Фото: социальные сети

Так выглядит судно после взрыва. Фото: социальные сети

Следователи опрашивают свидетелей, изымают техническую документацию на судно. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы. По факту чрезвычайного происшествия уже возбуждено уголовное дело. Санкциями ч.3 ст.263 УК РФ за нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц, ответственные лица могут лишиться свободы на срок до семи лет, либо получить до 5 лет принудительных работ.

Справка

Танкер «Залив Америка», сошел со стапелей в 1989 году. Длина судна – 91 метр, ширина – 14 метров, валовый тоннаж – 1952. Танкер ходит под флагом России, принадлежит ООО «Наяда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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