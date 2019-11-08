Легендарный козел Тимур, друживший с тигром Амуром, умер в Приморье

Козел Тимур – один из символов Приморского края – умер несколько дней назад в сафари-парке. Парнокопытное стало известным благодаря необычной дружбе с тигром Амуром, за которой жадно наблюдал весь мир, а теперь гадает: правда это или фейк.

Козел Тимур скончался 5 ноября, в заключении написано, что у животного остановилось сердце. Парнокопытное кремировали и вскоре урну с его прахом захоронят на территории Приморского сафари-парка. В дальнейшем на его могиле появится бронзовая скульптура Тимура.

Козел Тимур скончался 5 ноября. Фото: Приморский сафари-парк

- Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей. Я очень благодарна за их помощь. Мои глубокие соболезнования Дмитрию Николаевичу (директору сафари-парка – прим.ред.), который всегда отзывался на мои просьбы о содержании козлика и поддерживал меня в трудную минуту, - написала Эльвира Головина, опекун козлика Тимура.

НЕВОЗМОЖНАЯ ДРУЖБА

История о дружбе козла Тимура и тигра Амура прогремела на весь мир в конце 2015 года. Тогда парнокопытное отправили в вольер к редкому коту на съедение, но его никто не научил бояться хищников. Козел не был похож на жертву – вел себя резво, смело и близко подходил к тигру. Тимур даже выселил полосатого хищника из «спальни» - Амуру пришлось несколько дней спать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.

Тимур выселил полосатого хищника из «спальни»Фото: Приморский сафари-парк

Такая наглость «сбила с ног» тигра и он проникся к козлу. Сотрудники сафари-парка рассказывали удивительные случаи, которые доказывали, что между охотником и жертвой зародилась невозможная дружба. Например, как-то камеры видеонаблюдения зафиксировали следующее:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/530709" frameborder="0"></iframe> Друзья все время проводят вместе.

Амур идет вдоль забора, козел, как обычно, следует за ним. Тут что-то привлекло внимание Тимура, и он упустил тигра из внимания. Когда козел осознал, что его вожак далеко, он побежал за ним, да так разогнался, что не успел затормозить и врезался в зад полосатого хищника. Но, на удивление, Амур лишь неодобрительно посмотрел на друга и продолжил заниматься своими делами.

Амур и Тимур - древолазы..

Амур и Тимур стали жить в одном большом вольере, гулять и играться. Тигр даже стал вожаком для козла. Однако на ночь друзей все-таки расселяли, из-за чего парнокопытное объявило бойкот смотрителям сафари-парка.

- Тимур уже несколько ночей не заходит в свой вольер: его невозможно туда загнать - увидев нас, он убегает, - рассказывал тогда Дмитрий Мезенцев, директор Приморского сафари-парка. - В итоге Амур ночует в своей спальне, а Тимур до утра сидит по другую сторону решетки возле друга. К пище не притрагивается. Лишь когда тигра на рассвете выпускают, и они вместе отправляются гулять, Тимур подходит к своей кормушке. А потом еще перекусывает сухими листьями и травкой, пока Амур отдыхает рядом.

У Амура и Тимура появился аккаунт в социальных сетях, козлу привезли невесту, тигр научил парнокопытное лазать по деревьям, друзья прятались от снега под одной крышей – чего только не происходило с парочкой. Вольеры «звезд» обрастали камерами видеонаблюдения, за их жизнью можно было следить онлайн. Прямо реалити-шоу! Посмотреть на парочку ехали тысячи людей, о них снимали фильмы зарубежные документалисты, рисовали мультфильмы, ставили спектакли. История их дружбы вдохновляла многих, но внезапно животные охладели друг к другу, а в СМИ появились разоблачающие статьи.

Амур и Тимур стали жить в одном большом вольере, гулять и игратьсяФото: Приморский сафари-парк

ОТ ДРУЗЕЙ ДО ВРАГОВ

Через пару месяцев между друзьями начала вырастать стена. Амур отдалялся от Тимура и все больше раздражался из-за шалостей козлика. То парнокопытное нарушит личное пространство тигра и получит оплеуху, то скинет хищника с пригорка и будет «помят» котом. Кстати, после последней трепки Амура и Тимура расселили, а козлу пришлось восстанавливаться. Парнокопытную звезду даже возили на лечение в Москву. Однако позже козла и тигра все-таки поселили в соседние вольеры, но прежняя искра между друзьями уже потухла, и содержать тигра и козла вместе не решились.

Оплеуха от Амура..

И здесь на первый план выходит бывший пресс-секретарь Приморского сафари-парка Евгения Патановская, которая заявляет: «Амур и Тимур – ее проект и они вовсе никакие не друзья». А из тени она решила выйти потому, что директор учреждения забирал всю славу себе.

- Тигр Амур просто не стал есть козла Тимура, так как был не голоден. Поскольку он не стал его есть, я попросила сотрудников парка накормить Амура, чтобы он не стал есть Тимура. Вот так мы продержались два месяца. Назвали все это «дружбой» тигра и козла, хотя просто тигр был накормлен, а, как известно, тигр, находящийся не в дикой природе, не делает себе запасов, - признавалась бывший пресс-секретарь.

После трепки козлу пришлось восстанавливатьсяФото: Приморский сафари-парк

Глава сафари-парка Дмитрий Мезенцев опроверг слова Евгении, заявив, что дружба между Амуром и Тимуром действительно была.

- Есть две неточности в этой истории: во-первых, тигр был действительно голодным перед тем, как к нему в вольер запустили козла. Перед этим он несколько дней не ел, но, несмотря на это, 3-4 дня прожил с козлом, оставаясь голодным. Именно поэтому я сам принял решение снять видео и выложить его на наш сайт. Во-вторых, Евгения Патановская официально пресс-секретарем у нас никогда не работала. Она была готова выполнять любую работу - кормить животных, ухаживать за ними и т. д. И эту возможность мы ей предоставили, только она все равно почему-то решила уйти. Когда я узнал об этом, особенно не огорчался: подумал лишь, что будет теперь меньше конфликтов в коллективе. Хотя сам я с ней не конфликтовал, а вот от коллег слышал о таких случаях, - заявлял Дмитрий Мезенцев.

Так или иначе, у друзей была масса поклонников по всему миру. Люди следили за отношениями тигра и козла, а затем за жизнью их детей.

Тимур и Амур играют с мячом.2 января 2016 г. в Приморский Сафари-парк приехало очень много посетителей, - в 3 раза больше, чем в пиковый летний день. Фильм Чудесная дружба. Тигр Амур и козёл Тимур 31 декабря 2015 г. и прямая трансляция из Приморского Сафари-парка телеканала Вести 24 1 января 2016 г. имели такое последствие. В результате было принято решение скорректировать режим работы Парка. Теперь касса работает с 9.00 до 17.30., а экскурсии уходят через каждые 7-8 минут. Пик посещения Сафари-парка примерно с 12.00 до 15.00. Люди просыпаются, моются и приезжают почти все в одно и то же время. Более продуманным рекомендую приезжать с 9.00 до 12.00, или с 15.00 до 17.00. 3 января 2016 г. в Приморский Сафари-парк приехало чуть больше посетителей, чем 2 января. Дмитрий Мезенцев директор Приморского Сафари-парка. --------------------------------------------------------------------------------------- Амур и Тимур в Вконтакте https://vk.com/timur_i_amur Амур и Тимур в Одноклассниках http://ok.ru/group/52972969066569 Приморский Сафари-парк в Вконтакте https://vk.com/primsafaripark Приморский Сафари-парк в Одноклассниках http://ok.ru/primsafaripark Амур и Тимур в Инстаграм https://www.instagram.com/amur_i_timur/ Амур и Тимур в Фэйсбук https://www.facebook.com/groups/160120234348268 Сайт Приморского Сафари-парка http://www.safaripark25.ru

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