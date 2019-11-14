«Умер на операционном столе?»: студент, пострадавший от выстрела в упор в колледже Благовещенска, хотел сделать предложение возлюбленной

14 ноября Амурском колледже строительства и ЖКХ произошло ЧП. 19-летний Даниил ворвался в аудиторию с охотничьим ружьем Иж-81 и открыл огонь по одногруппникам. Потом он покончил с собой.

Как Даниил пронес огнестрельное в общеобразовательное учреждение и почему решился на это – неизвестно. В этом сейчас разбираются следователи, которые уже возбудили уголовное дело.

Изначально была информация о том, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали трое парней. В одного Даниил выстрелил в упор в голову, тогда все подумали, что он скончался на месте. Однако 20-летний Алексей Голубничий поступил в Благовещенскую больницу. Был шанс, что врачам удастся спасти его. Но в это время знакомые студента сообщали о его смерти через мессенджеры.

У Алексея и Дарины были серьезные отношения.Фото: Социальные сети

- Мне только что стало известно о том, что он скончался на операционном столе. Как все на самом деле, я не знаю. Слава Богу, если он остался в живых. Тренировался у меня на занятиях по кикбоксингу. Очень хороший парень, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Михаил Ефремов, тренер СК «Машина».

В областном минздраве информацию о смерти Алексея опровергли. Там сообщают о том, что все трое прооперированы и живы.

- Закончилась операция, которую проводили хирурги и травматологи Благовещенской городской клинической больницы 20-летнему пациенту с тяжелыми множественными огнестрельными ранами. В данный момент он находится в реанимации БГКБ, - отметили в пресс-службе правительства Амурской области.

Девушка Алексея Дарина после произошедшего удалила свою страницу в одной из социальных сетей.

По словам приятелей убитого, Алексей собирался сделать девушке предложение.Фото: Социальные сети

В аккаунте самого Алексея много фотографий с Дариной. По словам приятелей, студент планировал в ближайшее время сделать ей предложение руки и сердца. Очень надеемся на то, что студент поправится, и молодых ждет долгая и счастливая жизнь.

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