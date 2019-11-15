Перед самоубийством стрелка из колледжа Благовещенска ранили сотрудники полиции

ЧП в колледже Благовещенска, которое случилось утром 14 ноября, стало причиной экстренного антитеррористического заседания. Напомним, что 19-летний Даниил открыл огонь по однокурсникам из Иж-81 прямо во время пары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

Студент просто вышел в туалет, перезарядил там ружье и вошел в класс под песню группы Nirvana. В результате трое пострадали - их госпитализировали в больницу с серьезными ранениями. Один – Алексей Голубничий погиб на месте от выстрела в упор в голову. После произошедшего стрелок покончил с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743750" frameborder="0"></iframe> Даниил Засорин учится стрелять из дробовика.

На заседании комиссии стало известно о том, что Даниил перед смертью был ранен сотрудниками полиции.

Скромный тихоня принес ружье в колледж и открыл огонь.Фото: Социальные сети

- Прибыв на место, полицейские обнаружили на втором этаже гражданина с оружием, который произвел неоднократные выстрелы в сторону сотрудников полиции, - рассказывает Николай Аксенов, начальник УМВД России по Амурской области.- Они открыли ответный огонь. В результате оперативных действий сотрудников полиции стрелявший был заблокирован в одной из аудиторий. Был обеспечен безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. В ходе перестрелки нападавший получил ранение, после чего покончил с собой.

Он также отметил, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства уже возбудили дело по статье «Убийство». Оперативники и криминалисты намерены выяснить, что стало причиной такого происшествия.

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