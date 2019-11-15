2019-11-15T01:45:42+03:00
Происшествия

Перед самоубийством стрелка из колледжа Благовещенска ранили сотрудники полиции

Даниил первым открыл огонь по оперативникам, те были вынуждены применить меры [фото, видео]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Разобраться в обстоятельствах ЧП предстоит опытных следователям-криминалистам.Разобраться в обстоятельствах ЧП предстоит опытных следователям-криминалистам.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

ЧП в колледже Благовещенска, которое случилось утром 14 ноября, стало причиной экстренного антитеррористического заседания. Напомним, что 19-летний Даниил открыл огонь по однокурсникам из Иж-81 прямо во время пары.

Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

Студент просто вышел в туалет, перезарядил там ружье и вошел в класс под песню группы Nirvana. В результате трое пострадали - их госпитализировали в больницу с серьезными ранениями. Один – Алексей Голубничий погиб на месте от выстрела в упор в голову. После произошедшего стрелок покончил с собой.

Даниил Засорин учится стрелять из дробовика.

На заседании комиссии стало известно о том, что Даниил перед смертью был ранен сотрудниками полиции.

Скромный тихоня принес ружье в колледж и открыл огонь. Фото: Социальные сети

Скромный тихоня принес ружье в колледж и открыл огонь.Фото: Социальные сети

- Прибыв на место, полицейские обнаружили на втором этаже гражданина с оружием, который произвел неоднократные выстрелы в сторону сотрудников полиции, - рассказывает Николай Аксенов, начальник УМВД России по Амурской области.- Они открыли ответный огонь. В результате оперативных действий сотрудников полиции стрелявший был заблокирован в одной из аудиторий. Был обеспечен безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. В ходе перестрелки нападавший получил ранение, после чего покончил с собой.

Он также отметил, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства уже возбудили дело по статье «Убийство». Оперативники и криминалисты намерены выяснить, что стало причиной такого происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Благовещенский стрелок предупреждал о бойне в колледже, но никто не обратил внимания

Тревожные записи Даниил Засорин оставил на своей страничке (подробности)

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске

Обычное утро, в Амурском колледже строительства и ЖКХ (Благовещенск) на третьем этаже идет занятие по выполнению работ (так называется предмет) у четверокурсников специальности «Компьютерные системы и комплексы». (подробности)

«Умер на месте»: студент, погибший от выстрела в упор в колледже Благовещенска, хотел сделать предложение возлюбленной

Родственники подтвердили информацию о смерти Алексея Голубничего (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Хромает на правую ногу: почти месяц в Приморье ищут бабушку Евдокию
Сильный ветер и гололедица: о погоде во Владивостоке на 15 ноября
Сотрудники МЧС рассказали подробности поисков пропавших рыбаков
Папа, помоги: приморец уехал из города, чтобы не платить алименты и не видеться с ребенком
Планировал наживиться: у мужчины из Кроуновки обнаружили шкуру дальневосточного леопарда
В Приморье подтвердили очередной очаг вируса африканской чумы
Как это не столица? Владивосток официально не является краевым центром
Пьяный водитель протаранил авто с ребенком во Владивостоке
Два приморца забили собутыльника до смерти за сквернословие
Льготный проезд, путевки в санаторий и социальные выплаты: "Единая Россия" расширит меры поддержки для приморцев
В метре от смерти: в Приморье лесовоз завис над обрывом, пострадал водитель
Пенсионер из Приморья три года насиловал падчерицу