Из-за снежной бури пришлось задержать десятки вылетов из аэропорта Владивостока

Снежный циклон, который обрушился на Владивосток в понедельник, 18 ноября, стал причиной перебоев транспорта. Притом не только дорожного, но и воздушного. Из Владивостока из-за циклона задержали 13 рейсов. Еще несколько вылетов пришлось и вовсе отменить. Два самолета из Новосибирска и Южно-Сахалинска, которые должны были приземлиться в дальневосточной столице, вынуждено сели в Хабаровске – запасном аэродроме.

Задержаны рейсы в Хабаровск, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Москву, Якутск, Бангкок и Токио.

- Задержаны рейсы по причине неблагоприятных метеоусловий, сам аэропорт Владивосток работает в штатном режиме, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ирина Присяжнюк, руководитель пресс-службы аэропорта дальневосточной столицы.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 ноября Владивосток оказался во власти снежного циклона. 10-балльные пробки сковали все дороги. Город превратился в один большой транспортный коллапс. Сейчас в городе без осадков, это значит, что вскоре снежные сугробы превратятся в воду, и с работу все жители дальневосточной столицы поплывут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трасса Седанка - Патрокл и улица Шефнера перекрыты из-за снегопада во Владивостоке

Но главная беда - заднеприводные машины и фуры, которые не могут заехать в горки (подробности)