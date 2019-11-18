2019-11-18T11:43:21+03:00
Общество

Из-за снежной бури пришлось задержать десятки вылетов из аэропорта Владивостока

Тем не менее, воздушная гавань работает в штатном режиме
Кристина ГРИН
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Из-за непогоды задержаны 13 рейсов.Из-за непогоды задержаны 13 рейсов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Снежный циклон, который обрушился на Владивосток в понедельник, 18 ноября, стал причиной перебоев транспорта. Притом не только дорожного, но и воздушного. Из Владивостока из-за циклона задержали 13 рейсов. Еще несколько вылетов пришлось и вовсе отменить. Два самолета из Новосибирска и Южно-Сахалинска, которые должны были приземлиться в дальневосточной столице, вынуждено сели в Хабаровске – запасном аэродроме.

Задержаны рейсы в Хабаровск, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Москву, Якутск, Бангкок и Токио.

- Задержаны рейсы по причине неблагоприятных метеоусловий, сам аэропорт Владивосток работает в штатном режиме, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ирина Присяжнюк, руководитель пресс-службы аэропорта дальневосточной столицы.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 ноября Владивосток оказался во власти снежного циклона. 10-балльные пробки сковали все дороги. Город превратился в один большой транспортный коллапс. Сейчас в городе без осадков, это значит, что вскоре снежные сугробы превратятся в воду, и с работу все жители дальневосточной столицы поплывут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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