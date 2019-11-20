Отчим, забивший до смерти маленькую дочку своей возлюбленной в Приморье, отправится в колонию строгого режима

В приморском селе Ильинка (Ханкайский район) молодой парень отправится в тюрьму за чудовищное преступление. 21-летний Александр Х. до смерти забил свою падчерицу, которой от роду было всего один год и девять месяцев. Перед этим парень изрядно выпил и употребил наркотики.

Убийство произошло 10 августа этого года в квартире дома на улице Садовая. Все как в большинстве криминальных сводок: «Изрядно выпил, употребил наркотики, бил, но убивать не хотел». А поднял руку парень на малышку из-за того, что она не хотела кушать, плакала, а он не мог ее успокоить.

Найти подход к ребенку у Александра не получилось, тогда в ход пошли кулаки и мухобойка. Удары приходились по голове и телу малышки. От полученных травм ребенок скончался на месте. Горе-мать в этот момент то ли спала, забывшись алкогольным сном, то ли кормила четвертого, совместного ребенка.

Малышка, которая погибла от рук отчима, была третьим ребенком возлюбленной Александра – Виктории П.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Малышка, которая погибла от рук отчима, была третьим ребенком возлюбленной Александра – Виктории П. Ее старшая дочь сбежала к бабушке, средняя, которой 12-13 лет, встречалась с братом Саши и в столь юном возрасте пристрастилась к алкоголю. Самый младший – полугодовалый малыш – рожден в «проспиртованном» союзе Виктории и Александра.

Сблизил их алкоголь – год-полтора назад Саша частенько заходил к Вике на сигаретку или на бутылочку. Так и стали жить вместе, частенько коротая вечера в алкогольном опьянении. Многодетную мать даже не смутил тот факт, что Александр ранее был судим по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотиков». Парень получил три года.

Александр и убил падчерицу на последнем месяце испытательного срока. Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд выносило свой вердикт путем полного сложения наказаний.

- Суд назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Громкое преступление стало поводом для проверки неблагополучной семьи. По ее результатам двоих детей забрали из семьи. Также решается вопрос о лишении родительских прав нерадивой матери.

«КП-Владивосток» подробно писала о чудовищной истории. По рассказам местных жителей, семья любила крепко выпить. К алкоголю даже пристрастилась вторая дочь Виктории, которой всего 12 лет.

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