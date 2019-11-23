Отец младенца, убитого мамой во Владивостоке, за день до трагедии хотел госпитализировать жену с расстройством психики

Жители Владивостока продолжают обсуждать трагедию, которая случилась 22 ноября в Первомайском районе города. Напомним, 37-летняя женщина, проживающая по адресу Часовитина, 5, выбросила с окна восьмого этажа своего грудного ребенка. Сыну было 3,5 месяца. ЧП разделило пользователей сети на два лагеря. Одни жалели женщину, говоря о том, что всему виной послеродовая депрессия, другие же, напротив, осуждали детоубийцу, заявляя, что она заслуживает самого сурового наказания.

Мертвого малыша нашли во дворе дома случайные прохожие и вызвали полицию. Тогда же появилась информация о том, что женщина страдает расстройством психики. Вскоре ее задержали сотрудники УМВД по Владивостоку и передали коллегам из СК. Те возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Многие после происшествия пытались выяснить, что с отцом и почему женщина все же решилась на такой жутко отчаянный шаг. Оказалось, что супруг детоубийцы был в командировке за пределами региона. Но за день до трагедии он пытался добиться принудительной госпитализации больной жены. Он позвонил в дежурную часть и сказал, что она может причинить вред их совместному ребенку.

- По адресу проживания семьи заявителя выехали сотрудники полиции Первомайского района. В ходе проверки было установлено, что между подозреваемой и ее матерью произошел бытовой конфликт, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владивостоку. - На момент посещения семьи сотрудниками полиции, со слов женщин, конфликт между ними улажен. Обе сообщили, что проблем не испытывают, в содействии сотрудников полиции не нуждаются. От услуг медиков, приезжавших по вызову, женщины также отказались. Во время опроса мать ребенка признаков девиантного поведения, агрессии по отношению к ребенку не проявляла, угроз не высказывала.

Выходит, что трагедии можно было бы избежать, но финал истории, к сожалению, несчастливый. Грудной ребенок мертв, а женщине грозит либо довольно серьезное тюремное заключение, либо принудительное лечение. Последняя будет применена в случае, если экспертиза подтвердит наличие психического заболевания. По информации источника «КП-Владивосток», результат исследования уже доказал то, что жительница Владивостока была не в себе.

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