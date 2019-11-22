Вместе не страшно: часть выпущенных из «китовой тюрьмы» в Приморье белух собралась в группу

Группу из восьми белух-бывших узников «китовой тюрьмы» разного возраста заметили в 20 километрах от места выпуска. Китообразные находились близко к берегу бухты Краковка Приморского края. Стаю мормлеков с вертолета снял на видео бывший мэр Владивостока Владимир Николаев.

- Редкий случай такое увидеть. Важно, что все живы и вместе. Будем подкармливать рыбой, видно, что только осваиваются в дикой природе, - написал он в своем микроблоге.

vvnikolaev Часть выпущенных из китовой тюрьмы в Приморье белух собралась в группу

В группе находились пять взрослых особей белого окраса и три сереньких малыша. Вероятно, что старшие белухи оберегают младших, что существенно повышает шансы на успешную адаптацию в естественной среде обитания. Судя по кадрам, китообразные жались к берегу. Как считают экологические активисты, их напугал вертолет.

- В публикации В. Николаева написано: «Будем подкармливать рыбой» - мы считаем, что этого категорически делать нельзя. Белухи сейчас адаптируются и сами должны охотиться, а подкормка будет этому препятствовать и приучать их близко подходить к людям, - говорится в сообщении «Экологической вахты Сахалина».

Экологические активисты считают, что приближаться к мормлекам на вертолете ближе, чем на 400 метров, нельзя. Иначе из-за паники китообразные могут выплыть на мель и застрять там.

Напомним, что все узники центра реадаптации в бухте Средняя уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей. По словам зоозащитников, в «китовой тюрьме» также содержатся моржи и тюлени