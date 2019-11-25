2019-11-25T07:10:35+03:00
Дом. Семья

«Малыши в безопасности»: брошенные в заснеженном лесу Приморья тигрята все-таки нашли маму

Специалисты не нашли следы хищников, но они уверены, эта история со счастливым концом [видео]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Ситуация находится на контроле Центра "Амурский тигр".Ситуация находится на контроле Центра "Амурский тигр".Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Трогательная история трех тигрят, оставленных мамой в заснеженном лесу на севере Приморья, заставила поволноваться сотни неравнодушных горожан. Напомним, что видео, на котором три потерянных малыша амурской тигрицы сидят на проезжей части, на прошлой неделе облетело все социальные сети. Двое сели на проезжую часть дороги, словно отчаявшись найти родительницу, а третий маленький хищник, кажется, почуял запах мамы и помчался обратно в лес. Остальные побежали за ним.

Амурские тигрята в лесу.Видео предоставлено Центром "Амурский тигр"

В первую очередь видео попало в руки сотрудникам Охотнадхзора. Они выехали на поиски полосатых. Ситуация отягчалась возрастом тигрят. Им не больше года, а это значит, что самостоятельно они не могут даже питаться, поэтому без мамы они просто-напросто погибнут.

Тигренок в лесу.Видео предоставлено Центром "Амурский тигр"

На минувшей неделе специалисты определили место съемки видео и отправились на поиски полосатых малышей и их мамы. К сожалению, в это время в регионе прошли осадки, все следы замело. Не было никакой информации о судьбе потеряшек. Активная поисковая операция продолжалась несколько дней, на выходных она была завершена.

- Следы специалисты так и не нашли, как и хищников. Это значит, что с 90-процентной вероятностью тигрица и ее малыши вместе. Скорее всего, мама увела котят глубоко в лес, куда добраться не представилось возможным из-за сложной проходимости, - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда - Владивосток» Вадим Шкодин, сотрудник пресс-службы Центра «Амурский тигр». – Несмотря на то, что активные поиски завершены, ситуация находится у нас на контроле. Мы надеемся, что малыши в безопасности, и их жизням ничего не угрожает. Вообще, такое появление тигрят – очень редкое явление, на моей памяти подобных случаев было всего два.

Мы также надеемся на то, что эта история со счастливым концом, и мама все-таки услышала малышей и пришла к ним на помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пусть мама услышит: в Приморье пытаются спасти трех тигрят, брошенных в заснеженном лесу

Сотрудники Охотнадзора с рассветом отправились на поиски потерявшейся хищницы [видео]

Малыши в большой опасности: судьба трех тигрят, брошенных в заснеженном лесу Приморья, до сих пор под вопросом

Охотнадзор пока не нашел ни следов мамы-хищницы, ни котят [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он даже не плыл, а бежал ко мне по дну водоема!» Николай Дроздов рассказал, как однажды в Танзании его едва не проглотил бегемот
Телеведущий, известный по передаче «В мире животных» прочел в Калининграде лекцию об устройстве Вселенной, а в свободное время пообщался с «Комсомолкой»
Новости 24
Граждане-нарушители спрятали наркотики в брюки и попытались передать в СИЗО во Владивостоке
Малыша выносили в одеялке: двухэтажный коттедж декоратора сгорел дотла в Уссурийске
Пробки не избежать: «дорогое» ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Slavda Group и ВДЦ «Океан» подписали соглашение о сотрудничестве
Выпил – спалил: житель Приморья сжег автомобилей на шесть лет колонии
Понедельник – день тяжелый: тысячи жителей Владивостока останутся без света
"Думаю, к Новому году доеду": владивостокцы оценивают 6-балльные пробки
Что за умник: юноша из Приморья "незаметно" перевел с банковской карты знакомого 8 тысяч рублей
В Приморье уже несколько дней разыскивают юную красавицу в черном платье
Федеральные синоптики предупреждают об опасной погоде в Приморье
Двое подростков в Приморье пойдут под суд за грабеж и вымогательство
Власти Владивостока бросили на борьбу со снегом спецтехнику
В страшной аварии в Приморье погиб 10-летний мальчик
Во Владивостоке открыли движение по улице Борисенко
Снег и дождь: погода в Приморье на 24 ноября
Вторую неделю подряд в Приморье ищут пропавшего 17-летнего подростка Олега Устинкина
15-летний житель Уссурийска не смог уйти от полицейской погони, разбив семейный автомобиль
Из-за трепанга четверо жителей Хасанского района едва не лишились свободы
Большой десантный корабль «Ослябя» вернулся во Владивосток из дальнего похода
Борис Кубай: 24 ноября Приморье вновь накроет дождь, переходящий в снег
Житель Приморья проведет 6 суток под арестом из-за неуплаты алиментов
Синоптики рассказали о причинах аномально высокой температуры воздуха 23 ноября
Стенд АО «Восточный Порт» признан самым инновационным на международном форуме «Транспорт России»
В Южную Корею на пароме: Приморье и провинцию Кангвон свяжет транспортная линия
Игорь Лукишин, руководивший аэропортом Владивостока 6 лет, покинул свой пост
Мужчина зарезал собутыльника за то, что тот случайно разбил его сантехнику
Контрабанда на 150 миллионов рублей: ценные породы древесины вывозили из Приморья в Китай
СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца его мамой во Владивостоке
Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 миллионов рублей