«Малыши в безопасности»: брошенные в заснеженном лесу Приморья тигрята все-таки нашли маму

Трогательная история трех тигрят, оставленных мамой в заснеженном лесу на севере Приморья, заставила поволноваться сотни неравнодушных горожан. Напомним, что видео, на котором три потерянных малыша амурской тигрицы сидят на проезжей части, на прошлой неделе облетело все социальные сети. Двое сели на проезжую часть дороги, словно отчаявшись найти родительницу, а третий маленький хищник, кажется, почуял запах мамы и помчался обратно в лес. Остальные побежали за ним.

Амурские тигрята в лесу.Видео предоставлено Центром "Амурский тигр"

В первую очередь видео попало в руки сотрудникам Охотнадхзора. Они выехали на поиски полосатых. Ситуация отягчалась возрастом тигрят. Им не больше года, а это значит, что самостоятельно они не могут даже питаться, поэтому без мамы они просто-напросто погибнут.

Тигренок в лесу.Видео предоставлено Центром "Амурский тигр"

На минувшей неделе специалисты определили место съемки видео и отправились на поиски полосатых малышей и их мамы. К сожалению, в это время в регионе прошли осадки, все следы замело. Не было никакой информации о судьбе потеряшек. Активная поисковая операция продолжалась несколько дней, на выходных она была завершена.

- Следы специалисты так и не нашли, как и хищников. Это значит, что с 90-процентной вероятностью тигрица и ее малыши вместе. Скорее всего, мама увела котят глубоко в лес, куда добраться не представилось возможным из-за сложной проходимости, - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда - Владивосток» Вадим Шкодин, сотрудник пресс-службы Центра «Амурский тигр». – Несмотря на то, что активные поиски завершены, ситуация находится у нас на контроле. Мы надеемся, что малыши в безопасности, и их жизням ничего не угрожает. Вообще, такое появление тигрят – очень редкое явление, на моей памяти подобных случаев было всего два.

Мы также надеемся на то, что эта история со счастливым концом, и мама все-таки услышала малышей и пришла к ним на помощь.

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