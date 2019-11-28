2019-11-28T04:02:33+03:00
Общество

Перерасчет за горячую воду

Во исполнение решения суда ДГК произведет жителям и организациям Владивостока перерасчет за горячую воду.
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На фотографии заместитель директора по сбыту филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Валерий Червонный.На фотографии заместитель директора по сбыту филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Валерий Червонный.
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С чем связан перерасчет и почему потребителям ГВС города Владивостока не приходили в квитанциях счета за отпущенную в 2017 году холодную воду в составе ГВС, нам рассказал заместитель директора по сбыту филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Валерий Червонный:

- В сентябре 2017 года ДГК сделала перерасчет физическим лицам за горячее водоснабжение и вернула потребителям плату за использование холодной воды для ГВС. Таким образом, жители Владивостока в период с января по август 2017 года оплатили только за нагрев воды. В 4 квартале того же года был проведён аналогичный перерасчёт юридическим лицам г. Владивостока.

В последующие месяцы 2017 года ДГК предъявляло потребителям плату исключительно только за нагрев холодной воды для горячего водоснабжения. Приморский водоканал также не выставлял счета за отпущенную холодную воду для ГВС в 2017 году.

Данный перерасчет был связан с тем, что в 2017 году были расторгнуты договорные отношения между АО «Дальневосточная генерирующая компания» и КГУП «Приморский водоканал», и позиция судебных органов по вопросу реализации холодной воды в составе ГВС в дома, подключенные от ЦТП, была не определена.

- Таким образом, в 2017 году потребители не платили за холодную воду в составе ГВС ни одной из организаций?

- Да, верно. Если сказать еще точнее, то счета за холодную воду выставлял потребителям Приморский водоканал, а за холодную воду в составе горячего водоснабжения ни ДГК, ни водоканал, не выставляли.

- Данную ситуацию смогли разрешить только в судебном порядке?

- В 2019 году решением Арбитражного суда Приморского края было определено, что АО «ДГК» обязано собирать плату с потребителей за горячее водоснабжение, в том числе по домам, подключенным к ЦТП. Теперь во исполнение решения суда ДГК необходимо произвести потребителям перерасчет за 2017 год, в ходе которого будет снято начисленное ранее потребление тепловой энергии, израсходованной на подогрев горячей воды и произведено начисление платы за горячую воду по однокомпонентному тарифу за 2017 год.

- Когда жители и юридические лица Владивостока смогут увидеть перерасчет за услугу ГВС, потребленную в 2017 году?

- Собственники жилых помещений в домах, оборудованных ОДПУ, увидят данное доначисление в квитанциях за ноябрь 2019 года, а потребителям - физическим лицам, проживающим в домах без ОДПУ, перерасчет будет отражен в квитанциях за декабрь 2019 года. Доначисление будет отражено в графе «перерасчет» по коду 5.Корректировочные счета-фактуры за 2017 год юридическим лицам будут направлены одновременно со счетами-фактурами, выставленными за ноябрь 2019 года.

- Будет ли предоставлена жителям Владивостока рассрочка платежа?

- Разумеется. Для внесения платы по платежным документам с перерасчетом потребителям будет предоставлена рассрочка на период до трех месяцев. В этот период пени за просрочку платежа также начисляться не будут. Задолженность, образованная в связи с проведением указанного перерасчета, не будет учитываться при подведении итогов акции по списанию пени.

- Акция по списанию пени стала у энергетиков уже традиционной. Кто может принять в ней участие в этом году?

- Как показывает наша практика люди и так стараются встречать Новый год без долгов. Акция по списанию пени - это приятный бонус от энергетиков. В акции могут принять участие абоненты АО «ДГК» и ПАО «ДЭК». Сумма начисленной пени будет списана тем потребителям, которые до 20 декабря 2019 года выполнят следующие условия:

полностью погасят задолженность перед АО «ДГК» за тепло, горячую воду и оплатят текущие начисления за ноябрь в декабрьской единой квитанции;

полностью погасят задолженность перед ПАО «ДЭК» за электроэнергию, оплатят текущие начисления ноября в декабрьской единой квитанции и рекомендуемый платеж за декабрь 2019 года.

Потребителям, выполнившим условия акции, будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату услуг тепло-, горячего водоснабжения и электроснабжения за исключение пени, взысканной в судебном порядке. Факт списания пени потребители увидят в единых платежных документах в январе 2020 г.

По всем вопросам, связанным с перерасчетом, можно обратиться по телефонам 8-800-100-3-777 (звонок бесплатный), (423)245-78-80.

Подробности акции читайте на сайте: www.dvgk.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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