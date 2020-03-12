Охота на людей: приморских полицейских подозревают в пытках свидетеля загадочного убийства

Приморские полицейские, расследовавшие убийство местного жителя на охоте, сами оказались подозреваемыми. Пока им грозит до 10 лет тюрьмы - за то, что несколько дней пытали единственного свидетеля трагедии, применяли насилие и спецсредства во время допроса. Однако жители села Зеркальное уверены, что полицейские выбивали признание, заметая истинные следы преступления, к которому могут быть причастными сами.

Охота на людей

37-летний Николай Салтыков пропал в ночь с 25 на 26 октября, отправившись с другом на охоту. Родственники забили тревогу, попытались самостоятельно найти исчезнувшего мужчину, но поиски не принесли результата.

При этом заявление в полицию от сестры жителя села Зеркальное поступило уже на утро, но, как утверждают родственники, ориентировка появилась лишь спустя 4 дня. К тому моменту история ночной поездки уже обрела общественный резонанс и обросла жуткими подробностями. Ее поведал СМИ друг пропавшего мужчины, который и стал единственным свидетелем трагедии.

В ту же ночь Николай Салтыков и его друг, 20-летний Вячеслав Хлыстунов, решили поохотиться. Ребята сели на мотоцикл и отправились в сторону леса.

По словам Вячеслава, недалеко от села они увидели фары джипа, думали, егеря, испугались и притаились в кустарнике. Вячеслав оступился и упал в небольшую ложбинку, автомобиль остановился в нескольких метрах от него. Парень уверяет, что раздался выстрел, после этого машина развернулась и стала отъезжать. Испуганный охотник включил фонарик и стал звать напарника. В ответ услышал лишь непонятные хрипы.

По всей вероятности, экипаж внедорожника заметил свет, поэтому вернулся. Молодой человек уже намеренно упал в яму, чтобы скрыться от неизвестных. Рассмотреть детально марку авто из укрытия Славе не удалось, зато получилось увидеть три фигуры и свет трех фонарей. Свидетель уверяет, что мужчины открыли багажник, замешкались, что-то складывая в него, гремя железом, после чего буквально рванули с места.

Машина уехала, растерянный парень вылез из укрытия, попытался найти друга, но, наткнувшись на лужу крови, понял, что дело плохо. Мотоцикл тоже испарился. Вячеслав побежал в село, рассказал о случившемся родственникам, разбудил соседей. В 6 утра люди вызвали полицию, а сами отправились на место происшествия, еще веря, что Колю можно спасти. Кровь и следы от протектора машины односельчане накрывали куртками, чтобы дождь не смыл улики.

Жители села уверяют, что первые полицейские появились на месте ЧП, спустя два часа. При этом блюстители закона демонстративно проехались по колее, оставленной джипом, забрали единственного свидетеля вместе с его братом и уехали в Кавалерово.

Улыбчивый и жизнерадостный Николай погиб при странных обстоятельствах. Фото: предоставлено родственниками

Допрос с пристрастием

По словам Вячеслава Хлыстунова, их привезли в участок и отвели в разные комнаты. Слава – главный подозреваемый, Алексей – пособник, который должен был помочь спрятать тело. Как уверяет парень, в отделении с ним «работал» высокопоставленный сотрудник и один оперуполномоченный.

Крики Славы услышал родственник, но его оперативно переместили на другой этаж. После этого подозреваемого повезли на медицинскую экспертизу для определения наркотического или алкогольного опьянения, а также наличия телесных повреждений. К тому времени они уже были. Запуганный Слава сказал медикам, что просто упал с крыльца. Ответить правду молодой человек побоялся, ведь рядом стояли полицейские. После экспертизы парня опять доставили в отделение, где продолжился допрос.

Как уверяет пострадавший, помимо применения грубой физической силы ему надевали пакет на голову, чтобы «лучше думалось». Мучения продолжались трое суток, за это время ему якобы предлагали выйти в окно, угрожали электрошокером и табельным оружием. Не добившись признания, специалисты отправились на обыск его дома. Кстати, в жилище подозреваемого местные полицейские побывали несколько раз, при этом мама ребят уверяет, что ордер появился лишь в последний визит.

Вячеслав уверяет, что чуть не лишился зубов, губа тоже повреждена. Фото: предоставлено родственниками

Рассказывает Слава, что вывезли его к реке недалеко от села Синегорье, где пристегнули наручниками к дереву и грозились оставить на ночь. Пытались выставить друга погибшего наркоманом, «случайно» перепутав результаты анализов.

Старшего брата – Алексея Хлыстунова – отпустили домой 29 октября, Славу – вечером 28-го. Все эти дни в полиции он провел в резиновых сапогах. Когда парень вернулся домой, шокированные видом сына родители запечатлели на фото явные признаки рукоприкладства и отправили снимать побои официально.

Синяки сфотографировала мать. Фото: предоставлено родственниками

Ранее мать парней Галина Хлыстунова уже написала заявление в прокуратуру с просьбой организовать проверку по факту исчезновения Николая Салтыкова и сложившейся ситуацией с обвинением ее сыновей. Началась официальная проверка.

Явка с повинной

Поиски пропавшего Николая Салтыкова длились больше недели, все это время окрестности прочесывали родственники, знакомые, целая группа волонтеров и полицейские. Благодаря огласке к поисковой операции подключились силовики из Владивостока, приехали сначала оперативники МВД, а позже к ним присоединись коллеги со следственного комитета. Официально уголовное дело по факту безвестного исчезновения человека было заведено 28 октября.

Тело Николая нашли через 9 дней, в районе 40-го водохранилища, которое находится за Кавалерово. С него сняли серебряную цепочку и обручальное кольцо, не было верхней одежды. Труп был облит соляркой, по всей вероятности, чтобы не смогли унюхать собаки. На место его захоронения указал мужчина из поселка Моряк-Рыболов. Он и есть главный подозреваемый в убийстве.

Как сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в убийстве по неосторожности признался 54-летний житель Ольгинского района. В ночь с 25 на 26 октября он якобы находился на охоте в лесном массиве села Зеркальное и выстрелил из ружья, приняв человека за дикого зверя.

Дело было передано в следственный комитет. В интересах следствия силовики не раскрывают все подробности и продолжают воздерживаться от комментариев. Очередной звонок в пресс-службу ведомства не пролил свет на ситуацию.

Взял вину на себя?

В отсутствие внятной официальной версии приходится обращаться к неофициальной. Местные жители уверены, что немолодой уже житель села Моряк-Рыболов в одиночку не мог убить Николая и замести следы - спрятать тело и утопить мотоцикл. Что был он на той охоте не один, если вообще был.

– Подозреваемого в убийстве на охоте односельчане не видели трезвым несколько десятков лет. Ему бы дорогу домой при дневном свете найти, не то, что в дождливую темную ночь охотиться. Белку в глаз не бьет, он просто с ней дружит, – пишет телеграм-канал «Жертвы Priжима», журналист которого провел свое расследование.

А взял он вину на себя, говорят местные, по одной простой причине: его сын - один из высокопоставленных полицейских местного отдела. И именно он якобы и был на охоте в ту ночь с коллегами.

– В вину этого человека верим с трудом. Мужчина в возрасте просто не мог все это провернуть самостоятельно. Да и Слава говорит, что видел трех человек. И место, где захоронен труп, он показал не сразу, долго плутал, – говорит Андрей, родственник погибшего.

Подтвердить официально родственную связь подозреваемого с кем-то из сотрудников МВД невозможно, поскольку в ведомстве не раскрывают его личности. И вообще крайне неохотно делятся информацией (казалось бы, почему?). Но местные жители давно провели свое "расследование", благо в маленьком селе это нетрудно, выяснили и фамилию подозреваемого, и его родственника-полицейского, теперь уже бывшего, и его коллеги, который тоже, вероятно, охотился в ту ночь. Опубликовать их мы сможем только после приговора.

Все опрошенные жители села Зеркальное, как один, уверены, что именно полицейские были участниками роковой охоты. Некоторые уверяют, что 25 октября, в тот самый день, когда произошло убийство, к ним наведались оперативники МОМВД «Кавалеровский» и зачем-то искали то ли прицел для ночной охоты, то ли фонари.

Недозволенный метод

Те, кто пытал Славу Хлыстунова, свидетеля страшного преступления, теперь могут сами оказаться за решеткой. Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального Управления МВД России все-таки провели проверку и выявили факт превышения должностных полномочий. Из-за недозволенных методов расследования Следком возбудил уголовное дело. Три сотрудника МО МВД «Кавалеровский» были задержаны, как минимум двоих отправили в СИЗО. Проверка в отношении них продолжается, возможно, следователям удастся доказать не только факт пыток, но и найти их причину.

Николая Салтыкова уже не вернуть, но родственники искреннее надеются, что удастся наказать причастных к его гибели людей, кем бы они ни были и какой бы пост не занимали. Николая похоронили в Зеркальном, у молодого мужчины осталась вдова и трое детей – двое маленьких и взрослая дочь от прошлого брака. Пока семья занималась организацией поминок, у родной сестры погибшего сгорел магазин сантехники, расположенный в Кавалерово. Наталья как раз уехала в село, все произошло ночью. Огонь распространился настолько стремительно, что помещение с дорогостоящим товаром выгорело дотла. Случайность или закономерность – решать следствию, но близкие подозревают поджог, продолжают жить в страхе. Единственный свидетель - Слава - на всякий случай уехал из родного села.

Магазин загорелся мгновенно, хозяева подозревают, что собственность специально подожгли. Фото: предоставлено пострадавшими

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