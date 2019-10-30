2019-10-30T06:15:59+03:00
Происшествия

Кареглазый мотоциклист пропал в Приморье

Молодой мужчина не вернулся с другом с рыбалки [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Николай Салтыков пропал в ПриморьеНиколай Салтыков пропал в ПриморьеФото: 25.mvd.ru
Изменить размер текста:

Полиция и волонтеры уже несколько суток разыскивают мужчину, который уехал из села Зеркальное на рыбалку и не вернулся домой. Мотоциклист пропал вместе с другом в ночь с 25 на 26 октября. До настоящего момента мужчин не удалось найти, сообщает «КП»-Владивосток».

Заявление о пропаже человека поступило в МО МВД России «Кавалеровский» от сестры Николая Салтыкова. По сообщению пресс-службы ведомства, местная жительница рассказала, что ее брат отправился на мотоцикле на ночную рыбалку, вместе с другом, однако мужчины не вернулись домой. Самостоятельно найти рыбаков семьям не удалось, поэтому женщина обратилась в полицию. Специалисты опрашивают свидетелей и вместе с волонтерами прочесывают местность.

По имеющейся информации, 37-летний Николай пропал между селами Зеркальным и Богополем Кавалерского района. Передвигался мужчина на красном мотоцикле Heart Hawk, 2014 года выпуска.

ПРИМЕТЫ:

Разыскивается Салтыков Николай Николаевич, 13.10.1982 года рождения, уроженец села Зеркальное Кавалеровского района.

Рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые.

Одет в черную куртку, свитер, безрукавку, зеленые камуфляжные штаны, черную шапку, резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Салтыкова, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (42375) 9-13-79 – дежурная часть; 8 (42375) 9-12-62 – отдел уголовного розыска МО МВД России «Кавалеровский» или «02» с мобильного «102». Также можно сообщить информацию о Николае на телефон горячий линии волонтеров 8914-721-22-32.

«Комсомолка» ранее писала, что в Приморье ведутся масштабные поиски рыбаков, которые вышли в море на моторной лодке. Спасатели, полиция и волонтеры обследуют береговую линию и акваторию бухты Валентин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье временно ограничат проезд авто на популярном железнодорожном переезде
Бензовоз спровоцировал серьезное ДТП на приморской трассе
Черный дым, распространившийся по Владивостоку, напугал горожан
Их ищут с воздуха и на воде: четверо рыбаков бесследно исчезли в Приморье
«Ночной полет» по Владивостоку привел к лобовому ДТП
Все по плану: массовое отключение электричества началось в Приморье
Он шел на дело с топором: в Приморье осудили пьяного налетчика
Злопамятная женщина отомстила продавцу, которая помешала ее «празднику» во Владивостоке
Вернуть долг или лишиться гостиницы – с таким выбором столкнулся бизнесмен во Владивостоке
Путин посмертно наградил школьника, который ценой своей жизни спас брата от медведя-людоеда на Камчатке
Потенциально опасный ветер прогнозируют в Приморье
«Он мой парень!»: девушка поймала и избила свою соперницу из Владивостока
В Приморье расскажут все о прелестях измены
Спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц покажут на приморской сцене
Первый в России центр по абилитации детей появится именно в Приморье
Проведение военно-патриотических игр для молодёжи становится традицией в АО «Восточный Порт»
Приморец взял взаймы у знакомого миллионы рублей, но отдавать не захотел
По-соседски: в конфликт двух жителей Владивостока вмешалась лопата
Михаил Хитрунов, под руководством которого за год раскрыли 78 преступлений, стал начальником Росгвардии в Приморье