Кареглазый мотоциклист пропал в Приморье

СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-30T06:15:59+03:00

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Полиция и волонтеры уже несколько суток разыскивают мужчину, который уехал из села Зеркальное на рыбалку и не вернулся домой. Мотоциклист пропал вместе с другом в ночь с 25 на 26 октября. До настоящего момента мужчин не удалось найти, сообщает «КП»-Владивосток».

Заявление о пропаже человека поступило в МО МВД России «Кавалеровский» от сестры Николая Салтыкова. По сообщению пресс-службы ведомства, местная жительница рассказала, что ее брат отправился на мотоцикле на ночную рыбалку, вместе с другом, однако мужчины не вернулись домой. Самостоятельно найти рыбаков семьям не удалось, поэтому женщина обратилась в полицию. Специалисты опрашивают свидетелей и вместе с волонтерами прочесывают местность.

По имеющейся информации, 37-летний Николай пропал между селами Зеркальным и Богополем Кавалерского района. Передвигался мужчина на красном мотоцикле Heart Hawk, 2014 года выпуска.

ПРИМЕТЫ:

Разыскивается Салтыков Николай Николаевич, 13.10.1982 года рождения, уроженец села Зеркальное Кавалеровского района.

Рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые.

Одет в черную куртку, свитер, безрукавку, зеленые камуфляжные штаны, черную шапку, резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Салтыкова, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (42375) 9-13-79 – дежурная часть; 8 (42375) 9-12-62 – отдел уголовного розыска МО МВД России «Кавалеровский» или «02» с мобильного «102». Также можно сообщить информацию о Николае на телефон горячий линии волонтеров 8914-721-22-32.

«Комсомолка» ранее писала, что в Приморье ведутся масштабные поиски рыбаков, которые вышли в море на моторной лодке. Спасатели, полиция и волонтеры обследуют береговую линию и акваторию бухты Валентин.

ИСТОЧНИК KP.RU