2019-12-05T15:16:45+03:00
Происшествия

Эксклюзивное видео «КП»: последние минуты жизни 17-летняя приморская красавица ссорилась со своим ухажером

По словам родственников Даши, навязчивый парень мог что-то подсыпать ей в бокал в баре [видео]
Кристина ГРИН
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На снимке убитая Даша, а рядом человек, которого она называла братом. "Брат" и лишил ее жизни. Фото: личные станицы погибшей и главного подозреваемого.На снимке убитая Даша, а рядом человек, которого она называла братом. "Брат" и лишил ее жизни. Фото: личные станицы погибшей и главного подозреваемого.
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Продолжают всплывать все новые подробности трагического происшествия в поселке Кировский Приморского края, где в конце ноября 2019 года 17-летнюю Дарью нашли мертвой на берегу реки Уссури без признаков жизни, без нижнего белья и колготок. По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 24-летнего жителя Кировского по имени Антон. Даша называла его братом и воспринимала как близкого друга семьи. После исчезновения девушки Антон рассказывал всем, что в тот вечер просто высадил ее у магазина, однако появляется все больше свидетельств о том, что перед смертью Дарья действительно поссорилась с ухажером.

В день трагедии, в пятницу, 22 ноября, Даша, Антон и их общий знакомый Василий сидели в баре. Как считает мама погибшей, девочке там что-то подсыпали, поэтому она не могла самостоятельно добраться до дома. Вызвала такси. По словам Давида, сына владелицы бара, в котором видели Антона и Дашу, между ними возникла перепалка.

Даша вышла на улицу, дальнейшее попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения. То самое видео, которое, скорее всего, стало для девушки последним, оказалось в распоряжении редакции.

На кадрах отлично видно, как Даша, выйдя из кафе, сначала беседует с водителем иномарки, а потом к ней подходит Антон и пытается обнять. Но Даша его отталкивает. Тот уходит и возвращается через некоторое время уже с агрессивным настроем. Даша перемещается от него в сторону парковки, Антон следует за ней. По кадрам видно, что у них был какой-то разговор на повышенных тонах, после которого Антон в грубой форме стал уводить Дашу за границы обзора камер видеонаблюдения. Как сообщают очевидцы, он затолкал ее в машину и увез в неизвестном направлении.

Эксклюзивное видео «КП»: последние минуты жизни приморская красавица провела со своим душегубом.

Отдыхавший с ними в баре Василий признается, что не заподозрил тогда чего-то плохого.

- Они оба были пьяны. Какого-то явного конфликта между ними не было. Я не знал о том, что Антон долгое время за ней ухаживал, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Василий, общий знакомый погибшей и обвиняемого. – Уехал я в тот вечер позже, чем они. Но у меня нет сомнений, кто совершил преступление.

Сейчас в обстоятельствам произошедшего разбираются следователи. Они уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Главный подозреваемый - 24-летний Антон Мегедя - отправлен в СИЗО до 25 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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