Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве и изнасиловании красавицы-студентки в Приморье

Чудовищное убийство юной красавицы из Кировского стало поводом для разбирательства регионального СК. Напомним, что 17-летнюю Дашу, пропавшую 22 ноября, нашли мертвой. «КП-Владивосток» писала подробный материал о том, как пропала жительница поселка и как разворачивались события.

Девушку нашли родственники, которые обследовали береговую линию реки Уссури. Она лежала без колготок и нижнего белья с признаками насильственной смерти. Родные погибшей сразу заявили о том, что к преступлению причастен 24-летний Антон – друг семьи и сын сотрудницы полиции. Два года он пытался завоевать сердце первой красавицы, но все тщетно. Вероятно, очередной отказ вечером 22 ноября вывел его из себя и стал для Даши судьбоносным.

27 ноября стало известно о том, что главного подозреваемого задержали. Сперва он отрицал свою вину. Врал следователям безбожно. Когда силовики поняли, что их пытаются ввести в заблуждение, проверили все показания Антона на детекторе лжи. Благодаря полиграфу парень сознался, а потом и показал на следственном эксперименте, что сделал с Дашей.

- Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и выдворен в изолятор временного содержания МОМВД России «Лесозаводский», - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В четверг, 28 ноября, в Кировском районном суде подозреваемому Антону избрали меру пресечения.

По информации участников процесса, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. На протяжении двух месяцев (до 25 января) он будет находиться в СИЗО.

За совершение тяжкого преступления Антону грозит до 15 лет лишения свободы. В случае, если выяснится, что парень невменяем, за что сейчас борется инициативная группа, он отправится на принудительное лечение.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

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