Подъехать к МФЦ невозможно: «хлебное» место для эвакуаторов обсуждают приморцы

На одну из запаркованных улиц Владивостока вернулись знаки «Стоянка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «работает эвакуатор». С одной стороны решение грамотное – движение по Партизанскому проспекту стало действительно заметно лучше. С другой – подъехать к МФЦ и другим важным организациям теперь невозможно, ограниченное число мест есть только для инвалидов. На протяжении всей улицы работают эвакуаторы, а стоянок естественно не прибавилось.

Стоять у МФЦ теперь могут только инвалиды. Фото: Полина Степаненко

Знаки, запрещающие парковку, вновь установлены на Партизанском проспекте – от Краевого дома физкультуры до «Инструментального завода». Весной прошлого года подобная мера уже применялась, однако из-за смены власти запрет был отменен. Специалисты отдела организации дорожного движения городской администрации уверены, что таким способом получится разгрузить одну из главных транспортных артерий. Однако не известно, где теперь парковаться автомобилистам, в том числе проживающим в домах вдоль дороги на Партизанском проспекте.

Особенно остро встает вопрос с парковкой при посещении МФЦ и медицинских организаций, расположенных в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена». Каждый день сюда приезжает большое количество клиентов, но поставить машины на протяжении улицы попросту негде. Отсутствие стоянок и готовность к работе эвакуаторов, заставляет автомобилистов кружить по району в поисках парковочных мест. Многие водители негативно высказываются по поводу ограничения в социальных сетях. Люди уверены, что сначала нужно обеспечить город официальными стоянками.

– Вот это называется «город для людей?». МФЦ на Партизанском проспекте. Парковки нет, знаки на протяжении всего проспекта. Машины эвакуируют через три минуты,–делится разочарованная горожанка.

Авто нарушителей парковки оперативно забирают. Фото: Полина Степаненко

По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, парковку автомобилей со спецзнаком «Инвалид» сохранили возле Многофункционального центра. Здесь установлен соответствующий дорожный знак.

«Комсомолка» уже неоднократно писала об отсутствии парковочных мест в центре Владивостока. Многие водители в поисках стоянки на день, рискуют правами и готовы идти на различные ухищрения. Автомобилисты оставляют железных коней в зоне действия запрещающих знаков, закрывая номера, тем, что попадется под руку.