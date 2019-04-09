Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева осудили на 15 лет «строгача»

Сегодня в Москве вынесли приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Вместе с ним осудили его брата Андрея Пушкарева, а также предпринимателя Андрея Лушникова.

Обвинение просило для бывшего чиновника невероятно строгое наказание - 17 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей. Адвокаты просили оправдать своего подзащитного. Как рассказал «Комсомолке» представитель Тверского суда Москвы, в итоге бывшего градоначальника приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Его брат отделался более легким наказанием - 8 лет лишения свободы условно и штраф в полмиллиарда. Андрею Лушникову дали 10 лет «строгача», с точно таким же штрафом.

Приговор зачитывали более 10 часов (с перерывами, конечно). Игоря Пушкарева признали виновным во взяточничестве, коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он совместно с братом Андреем Пушкарёвым и предпринимателем Андреем Лушниковым создал ОПГ с целью хищения бюджетных средств.

В 2009-2011 годы (в период подготовки к саммиту АТЭС) бывший градоначальник через муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» закупал стройматериалы по завышенным ценам. Приобретались они у группы компаний «Востокцемент», которой руководил брат Пушкарева – Андрей. Закупки экс-мэр осуществлял из самых что ни на есть корыстных побуждений. Андрей Пушкарев дал своему родственнику взятку – деньгами и различным имуществом. Следователи оценили ее стоимость в 75 миллионов рублей.

Третий фигурант этой истории, Андрей Лушников, возглавлял МУП «Дороги Владивостока». Обвинение считает, что за денежное вознаграждение он участвовал в преступной схеме Пушкаревых.

«Навар» от всей этой противозаконной деятельности получился внушительным. В общей сложности, «Востокцементу» перечислили 1,2 миллиарда рублей (и это по докризисному курсу). Близкие родственники Игоря Сергеевича получили более 470 миллионов рублей прибыли.

Сам Пушкарев не признает своей вины. Он неоднократно заявлял о надуманности обвинений. Экс-мэр считает, что дело на него завели из-за конфликта с бывшим губернатором Владимиром Миклушевским.

Его адвокаты уже заявили, что обжалуют приговор. Так что в деле Пушкарева, расследование которого заняло 2,5 года и 120 томов, пока рано ставить точку.

Как писала «Комсомолка», задержали Пушкарева 1 июня 2016 года. Сотрудники ФСБ этапировали чиновника в Москву, где его поместили в СИЗО. Экс-мэр вместе с подельниками до сих пор находится в «Матросской тишине». В марте 2017 суд отстранил Пушкарева от занимаемой должности, а уже в ноябре того же года Игорь Сергеевич досрочно сложил с себя мэрские полномочия.

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