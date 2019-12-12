Пропавший в октябре катер с приморскими рыбаками нашли возле берегов Японии

Возле японского острова Хоккайдо обнаружен перевернутым катер, который полтора месяца назад пропал в Приморье. Напомним, что 26 октября судно, на борту которого находилось шесть рыбаков, вышло в залив Владимир и как будто испарилось.

Родственники сразу же забили тревогу, на поиски отправились спасатели, волонтеры. Привлечены были авиация и военные корабли Тихоокеанская флота – все безуспешно. Пропавших рыбаков искали даже у Сахалина, но результата не было. 5 ноября в районе поиска в море была обнаружена перевернутая неопознанная лодка, которая потом исчезла. Дальше волонтеры и спасатели выходили два раза в неделю обследовать залив Владимира со стороны берега.

Родственники рыбаков не отчаивались и продолжали верить в чудо. В разговоре с «КП-Владивосток» жены пропавших мужчин говорили: «Они вернутся, обязательно вернутся». Но из Японии пришла тревожная новость: пропавший катер с бортовым номером ОР 0117 RUS.25 найден у острова Хоккайдо без команды.

Японские власти вытащили катер на берег. Фото: nata.poddubnayaФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это вся информация на данный момент. Тяжелая… - рассказала Наталья, сестра одного из пропавших рыбаков.

Японские власти вытащили катер на берег. Вопрос о его доставке в Россию сложен. Дело в том, что судно принадлежало физическому лицу, а значит, государство не может оказать помощь в его транспортировке. Это бремя ложится на плечи наследников исчезнувших мужчин.

Шесть человек вышли на шестиметровом катере в залив Владимир Ольгинского района. На борту были жители Чугуевки: владелец катера Евгений Пятышин, его родной брат Максим Пятышин, сотрудник МЧС, и Андрей Поддубный. Еще трое – знакомые из Арсеньева: главный технолог авиационного завода «Прогресс» Андрей Ярцев, его коллега инженер-технолог Дмитрий Тужик и Александр Орешников.

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