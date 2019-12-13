Карточный долг – дороже жизни. Избитый в приморской колонии заключенный очнулся из комы

Дмитрий Коваль, за жизнь которого борются врачи после избиения в колонии Большого Камня, очнулся после комы. Состояние парня по-прежнему тяжелое, медики пока не дают оптимистичных прогнозов, не исключено, что молодой человек останется инвалидом.

По факту резонансного происшествия в учреждении ГУФСИН продолжает проверка. Появились новые подробности конфликта между осужденными. Парня могли жестоко покалечить из-за игры в карты, по некоторым данным, соперник задолжал Дмитрию крупную сумму.

Дмитрию оставалось отбывать наказание 5 месяцев. Фото: предоставлено «Комсомолке» родственниками

По неофициальной версии, конфликт в ИК-29 случился из-за карточного долга. Стоит отметить, что азартные игры строго запрещены внутренним распорядком в учреждениях ГУФСИН, однако осужденных это не останавливает. По словам родственников избитого парня, драка могла произойти из-за крупного выигрыша Дмитрия. Соперник попросту не захотел отдавать карточный долг. От слов проигравшийся перешел к угрозам, а после и вовсе собрал пол-отряда единомышленников, которые и помогли в избиении победителя. В неравной схватке у бывшего военного не было шансов отбиться.

Эту версию еще предстоит проверить специалистам. Пока идет расследование, Дима продолжает бороться за жизнь.

Шанс на оправдание

Дмитрий вчера впервые очнулся после комы. Тяжелого пациента, который был жестоко избит в колонии, отключили от аппарата вентиляции легких, он начал дышать сам. Однако оптимистичных прогнозов врачи пока не дают, парень открыл глаза, но еще находится в состоянии так называемого ступора. Не реагирует на внешние раздражители, не разговаривает. Питание он получает через зонд. Из-за разрыва одного из органов пищеварительной системы, молодого человека пришлось прооперировать. У Дмитрия также произошло несколько кровоизлияний в мозг, сломаны челюсть и нос, раздроблены кости пальцев рук.

– К полноценной жизни Диму может вернуть только чудо. Мы конечно на это надеемся, но уже начался процесс оформления инвалидности. Естественно, что и отбывать оставшиеся месяцы в колонии в таком состоянии сын не сможет. 20 декабря должен состояться суд, на котором решится его дальнейшая судьба, – поделилась мама парня Галина Коваль.

На протяжении всего срока заключения близкие Дмитрия пытались опротестовать решение военного суда, сменили уже несколько адвокатов. Как уверяет мама, сын находился на военной службе в Приморье. На территории части стояла прохудившаяся цистерна с топливом, которое попросту заставляли списывать приказом свыше. На рапорты начальство внимания не обращало, да и чинить старое имущество не собиралось. Так во время одной из проверок обнаружился излишек. Сразу нашелся крайний, военный заплатил крупный штраф, однако все равно получил суровое наказание – 6 лет.

По словам мамы пострадавшего, недавно состоялся очередной суд, где речь зашла не только об отмене приговора, но и восстановлении Дмитрия на службе. Естественно, что думать об этом пока рано, состояние избитого парня не позволяет его даже транспортировать в другую больницу не то, что продолжить службу.

За судьбу бывшего военного переживают многие жители Приморья. Фото: предоставлено «Комсомолке» родственниками

– Дмитрий Коваль сейчас находится под наблюдением врачей Владивостокской клинической больницы № 2. Также состояние пациента на контроле у медиков ГУФСИН. О переводе больного в подведомственное учреждение или другую больницу речи пока не идет. Для начала должно стабилизироваться его состояние. Перевод в будущем возможен, но строго по медицинским показаниям, – прокомментировала «Комсомолке» начальник пресс-службы ГУФСИН России по ПК, подполковник внутренней службы Виктория Завьялова.

Редакция «КП-Владивосток» продолжает следить за развитием событий.

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