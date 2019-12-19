2019-12-19T17:04:38+03:00
Общество

Владимир Путин предложил еще больше упростить программу «Дальневосточная ипотека» под 2%

Глава государства рассказал о выгоде банков-участников и гарантах получателей
Кристина ГРИН
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Первые получатели ипотеки под 2% на Дальнем ВостокеПервые получатели ипотеки под 2% на Дальнем ВостокеФото: Татьяна МЕЕЛЬ
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19 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин проводит 15-ую по счету пресс-конференцию с представителями СМИ. Традиционно журналисты разных регионов страны задают наиболее важные и проблемные вопросы главе государства. На третьем часе прозвучал вопрос от журналиста телекомпании «Колыма-Плюс». Предмет разговора – программа «Дальневосточная ипотека». Напомним, что государственный проект был утвержден Правительством Российской Федерации 7 декабря 2019 года. В рамках программы жители Дальнего Востока могут оформить кредит на приобретение квартир и строительство жилья по самым лояльным условиям – под 2 %.

В начале месяца во Владивостоке были выданы первые ипотечные кредиты под 2 процента годовых. Магаданского журналиста волновал щекотливые момент с банками, которым не выгодно одобрять подобные кредиты, поэтому они отказывают потенциальным получателям. По ее мнению, в дальнейшем банки просто-напросто начнут ужесточать условия договора и свои требования. Есть проблемы и с использованием материнского капитала при участии в программе. Женщина озадачена, есть ли у дальневосточников гарантии и государственная поддержка в этом вопросе.

- Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедура получения средств чрезмерно усложнена и создает проблемы для людей. Здесь вы абсолютно правы. Вне всяких сомнений нужно эту ситуацию менять, - отвечает на вопрос дальневосточницы Владимир Путин, президент Российской Федерации. - Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или погашения ипотеки. Количество этих дней будет сокращено почти в два раза, но, как некоторые коллеги считают, этого недостаточно. Для этого нужно еще и расширять применение, так называемого, электронного товарооборота с тем, чтобы отношения между клиентом банка, пенсионным фондом, через который идет материнский капитал с соответствующими застройщиками, осуществлялись без участия человека. Чтобы он только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с пенсионным фондом. Тогда это можно будет делать вообще за один день. Это можно и нужно сделать.

Вместе с тем глава государства удивился тому, что есть банки, которые отказывают получателям дальневосточной ипотеки. Программа субсидируется из федерального бюджета. По мнению президента страны, никаких убытков банки не несут, наоборот, у них есть гарантия со стороны Правительства. Владимир Путин отметил, что не прогнозирует сложностей с программой, за практикой применения «Дальневосточной ипотеки» власти будут тщательно следить.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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