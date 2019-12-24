2019-12-24T07:47:10+03:00
Происшествия

Дерзкий похититель шести миллионов рублей из Находки отправился в СИЗО

Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Подозреваемого заключили под стражу. Фото: УМВД по Приморскому краюПодозреваемого заключили под стражу. Фото: УМВД по Приморскому краю
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Задержанному по подозрению в ограблении банка в Находке мужчине избрали меру пресечения. Городской суд 23 декабря постановил заключить приморца под стражу, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Напомним, что неизвестный с маской на лице и пистолетом в руках 9 декабря ворвался в банковский офис в Находке. По неподтвержденным данным, похититель вынес 6 миллионов рублей. Около 10 дней полиция проводила оперативно-розыскные мероприятия, вершиной которых стало громкое задержание - приморца схватили по дороге в аэропорт. С 1 миллионом и 350 тысячами рублей мужчина собирался покорять Москву, даже билет себе приобрел.

Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на "Сбербанк". Видео: УМВД по Приморскому краю.! другой источник

Полицейские также провели обыск в гараже подозреваемого и обнаружили спрятанное оружие и боеприпасы. Все ружья, пистолеты, патроны, гранаты и взрывчатые вещества изъяли и направили в экспертно-криминалистический отдел.

Следователь возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ - «Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в особо крупном размере». Самым суровым наказанием, согласно санкциям статьи, является лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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