Новые мощности: современная ТЭЦ в Артеме повысит надежность энергоснабжения и решит острые экологические проблемы

Современную ТЭЦ, которая обеспечит теплом и электричеством жителей Артемовского городского округа, планируется построить в Приморье в 2026 году. Проект федерального значения призван не только заменить выбывающие мощности старой электростанции, повысив надежность электроснабжения, но и в целом благотворно повлиять на социально-экономическое развитие региона. Естественно, что столь масштабная стройка является одной из самых обсуждаемых тем в крае. Редакция «КП - Владивосток» попыталась разобраться в актуальных вопросах, которые тревожат общественность. Свое мнение по поводу возведения Артемовской ТЭЦ-2 высказали эксперты, предприниматели и обычные жители.

Соглашение о строительстве новой электростанции в Артемовском городском округе было подписано во время юбилейного ВЭФ компанией «РусГидро» и администрацией Приморья. Большая энергостройка, призванная обеспечить потребности местного населения, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1544 от 15.07.2019 г. Возведение нового энергетического объекта можно назвать не только приоритетным направлением, но и жизненной необходимостью, ведь действующая на территории округа электростанция работает с 1936 года, ее модернизация требует колоссальных затрат и попросту не целесообразна.

- Текущее состояние Артемовской ТЭЦ оставляет желать лучшего. Стоит отметить, что в целом по Приморью износ оборудования на электростанциях местами достигает 50 % и больше. При этом реконструкция некоторых из них - это не самый лучший выход. Поэтому, если есть возможность, найдено подходящее место, то строительство нового энергообъекта, конечно, это лучшее решение. Главное, при технико-экономическом обосновании правильно оценить мощность и выбрать оборудование. Так как планируется задействовать действительно современные технологии при выработке тепла и электричества, нужно их максимально применять и стараться не продешевить, ведь все должно окупаться за счет высокой эффективности. Заявленная мощность в 420 МВт - достаточная для АГО и в целом для Юга Приморья, - поделился старший преподаватель кафедры Теплоэнергетики и теплотехники ДВФУ Константин Цой.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться с главным инженером Артемовской ТЭЦ Александром Гибертом, который рассказал о положении дел на данный момент.

Главный инженер Артёмовской ТЭЦ Александр Гирберт.

- Парковый ресурс оборудования уже выработан. Если говорить именно о сроке службы, а не о технической составляющей, то котельная уже отработала на 100 %, а турбинная - примерно на 70%. Электростанция построена в прошлом веке, реконструкция уже была, правда задействовались относительно старые по нынешним меркам технологии. Многие механизмы ТЭЦ изношены, поэтому объект просто не подлежит модернизации, - отметил Александр Гиберт.

Специалисты уверены, что современное оборудование позволит повысить надежность энергосбережения для потребителей, а модернизированные системы очистки решат острые экологические вопросы. По плану Артемовская ТЭЦ-2 станет градообразующим предприятием, которое обеспечит местное население рабочими местами, а казну - налогами. Так почему же при столь очевидных плюсах и возможности социально-экономического развития региона возникает недоверие?

Пожалуй, самым острым из всех вопросов при обсуждении проекта с жителями и предприниматели Артемовского городского округа стал именно экологический. При выборе места для строительства специалисты компании «РусГидро» рассматривали сразу пять площадок, наиболее экономически выгодной и удачной по расположению оказалась территория вблизи поселка Суражевка. Современный объект тепловой и электрической энергии более чем для 115 тысяч жителей округа расположится на 360 гектарах. Согласно проекту ТЭЦ-2 планируется возводить на сельскохозяйственных землях федерального значения. Основное опасение местных жителей и предпринимателей вызывает именно соседство со столь мощным предприятием, ведь новая электростанция будет работать на угле.

В непосредственной близости от ТЭЦ-2 будет находиться дом Юрия Рыбака. Местный житель, как и многие другие, занимается выращиванием овощей в Суражевке.

- Наш дом, где мы проживаем с семьей, будет находиться в 320 метрах от золоотвала, естественно, что вопрос меня не может не волновать. Месторасположение действительно не всех устраивает, затрагиваются земли сельхозназначения, но мы понимаем, что ресурсы старой ТЭЦ уже изношены и на смену им должны прийти новые технологии. Как обычный обыватель, хочу отметить, что без строительства электростанции действительно не обойтись. Если не возводить объект не за счет федеральных средств, то в будущем нам придется задействовать местный бюджет, а это заметно отразится на стоимости тарифов, - поделился местный житель.

По словам Юрия, население Суражевки и Артема надеется, что при строительстве будут задействованы современные способы очистки и утилизации отходов, которые помогут минимизировать возможный урон окружающей среде.

- Считаю, что экологами должна быть обязательно учтена роза ветров и другие важные факторы. Надеюсь, что мнение людей действительно будет услышано. Прошло уже много общественных слушаний, на которых поднимались именно вопросы экологии. Могу сказать, что население и энергетики активно участвуют в обсуждении. Можно, наверное, подытожить, что вмешательство человека в природу в принципе не способствует улучшению экологии, однако нужно попытаться найти компромисс и свести урон к минимуму. Последствия при выходе из строя существующей сейчас ТЭЦ могут оказаться плачевными, поэтому население действительно заинтересовано в строительстве нового масштабного объекта, - отметил Юрий Рыбак.

В качестве основного топлива планируется задействовать бурый уголь месторождений Приморского края. На данный момент невозможно использование газа, так как его поставка в Приморье только началась, и гарантий по бесперебойному обеспечению объекта в будущем пока никто не дает. К тому же газ, по мнению экспертов, обойдется дороже при транспортировке, нежели местный уголь. Специалисты уверены, что подобным способом получится не только разработать и поддерживать месторождение, но и удастся оптимизировать итоговую стоимость услуг для потребителей.

Эксперты отмечают, что установка нового современного котельного оборудования и применение технологий газоочистки помогут решить экологические вопросы. Электрофильтры способны улавливать 99,8 % золы на выходе из дымовой трубы, что минимизирует негативное воздействие. Столь масштабный проект - действительно колоссальная ответственность, ведь любое превышение нормативов приведет к увеличению платы за негативное воздействие на окружающую среду и, как следствие, экономическим убыткам предприятия.

С каждым годом природоохранное и санитарное законодательство дополняется и ужесточается. Уже со следующего года превышение норм на выбросы в атмосферу грозит крупным штрафом. Таким образом, в случае нарушений оплата сверхлимитного объема с 2020 года будет производиться в 100-кратном размере. Отсюда следует, что строить ТЭЦ без очистки выбросов просто невыгодно.

Планируется, что во время строительства новой электростанции будут задействованы местные специалисты. К стройке будут в общей сложности привлечены около 2500 человек. А когда объект начнет функционировать, работу получат около 600 специалистов. Эксперты также рассматривают в будущем возможность переработки золошлаковых отходов, которые можно будет использовать, например, в строительстве или в целях рекультивации. Сейчас проект находится на стадии доработки, ему еще предстоит пройти целый ряд экспертиз, в том числе экологических и соответствующую регистрацию. Согласования займут около года. Лишь после этого начнутся торги по поиску подрядчика и дальнейшее строительство.